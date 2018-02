Calldorado meldet Einrichtung eines Wachstumsfonds in Höhe von 12 Mio. US-Dollar zur Unterstützung von Entwicklern mobiler Apps für Android

Der in Kopenhagen ansässige Werbetechnologieanbieter Calldorado hat die Einrichtung eines beachtlichen Fonds von 12 Mio. US-Dollar bekannt gegeben, der talentierten Entwicklern und Herausgebern mobiler Apps durch finanzielle Unterstützung zum Wachstum und Erfolg ihrer Apps in dem umkämpften Android-App-Markt verhelfen soll.

"Der Calldorado App-Wachstumsfonds ist für Herausgeber bestimmt, die den Calldorado Software Development Kit (SDK) verwenden. Er soll das Wachstum bestehender Apps durch Bereitstellung von Mitteln für die Nutzerakquise unterstützen und so zum Wachstum und zur Entwicklung einer langlebigen Nutzer-Basis für die App beitragen. Einer der Hauptvorteile ist dabei das einzigartige Finanzierungsmodell von Calldorado, das im Gegensatz zu denen anderer global aktiver Investmentgesellschaften keine Eigenkapital oder Eigentumsrecht erfordert. Stattdessen wird bei diesem Modell ein Marketing-Budget gegen einen Umsatzanteil gestellt. Folglich entsteht kein finanzielles Risiko für den Herausgeber, der die vollständige Eigentümerschaft und die Rechte an der App behält. Dies ist ein schneller und einfacher Weg, Kapital zur Stimulierung exponentiellen Wachstums zu beschaffen", so Claudia Dreier-Poepperl, CEO und Gründerin von Calldorado.

"Das Universal App Campaign-Format von Google verwendet maschinelles Lernen, um die effizientesten Ergebnisse zu erzielen. Der neue App-Wachstumsfonds leistet bei den Anfangskosten der Nutzer-Akquise finanzielle Unterstützung und sichert den anhaltenden Erfolg der App, bis sie die Lernphase überwunden hat. Später profitiert sie dann von der ganzen Kraft der UAC. Ein positiver Nebeneffekt einer größeren Nutzer-Basis besteht darin, dass das Ranking und organische Wachstum der App sich verbessert. Wir streben danach, Mehrwert durch Investitionen in großartige Apps zu schaffen, bei denen unser Kapital, unsere strategischen Einblicke, unsere Marktkenntnis und unser operativer Support zur Erschließung des ganzen Potentials der App betragen können."

Zusätzlich zur Investition profitieren die Herausgeber vom eigens eingerichteten hausinternen Team von Spezialisten im Bereich Nutzer-Akquise, Vermögensbildung und Monetarisierung. Das Team unterstützt den Herausgeber und sichert durch die Erweiterung der Nutzerbasis zur Umsatzmaximierung den langfristigen Erhalt der App. Es stellt auch sicher, dass die App alle einschlägigen Richtlinien erfüllt.

Calldorado hat diesen Fonds eingerichtet, um den anhaltenden Erfolg von App-Herausgebern, die den SDK von Calldorado verwenden, zu gewährleisten und um Apps in den Bereichen Kommunikation, Versorgung, Produktivität, Tools und Business einen Wettbewerbsvorteil bei der Nutzer-Akquise zu geben.

Näheres zum Calldorado App-Wachstumsfonds und zur Antragsstellung erfahren Sie unter www.calldorado.com oder treffen Sie das Team persönlich auf dem Mobile World Congress, Barcelona, 26.Februar bis 1.März 2018.

Über Calldorado

Calldorado ist der weltweit führende Anbieter von anrufbasierter Werbetechnologie. Die mobile Werbe-SDK des Unternehmens wird App-Besitzern kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit seiner patentierten Technologie versetzt Calldorado Herausgeber in die Lage, ihre App-Merkmale mit jedem ein- oder ausgehenden Telefongespräch eines Nutzers ins Rampenlicht zu rücken und damit erhebliche Umsätze zu generieren. Calldorado wurde 2016 gegründet und hat seinen Geschäftssitz in Kopenhagen (Dänemark).

