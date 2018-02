Der Elektroautobauer macht deutlich mehr Umsatz aber hohe Verluste. Die Anleger interessiert das kaum. Sie konzentrieren sich auf ein Versprechen.

Nur 2400 Model 3 stellte Tesla im vierten Quartal her. Dabei soll die Limousine dem Unternehmen helfen, sich von einem Nischenanbieter zu einem Massenproduzenten zu entwickeln. Bislang bietet Tesla nur Luxuswagen wie Model S oder Model X an, deren Preise sich um die 100.000 Dollar bewegen. Das Model 3 kostet nur rund ein Drittel, bis zu eine halbe Million Vorbestellungen liegen vor.

Doch Tesla hadert seit Monaten mit dem Hochfahren der Herstellung. Seit Juli 2017 produziert das kalifornische Unternehmen das Model 3, enttäuschte die Anleger allerdings mehrfach mit Problemen in seiner Batteriefabrik in Reno und der Fabrik in Fremont. Die sollen jetzt aber überwunden sein, verkündete Tesla-Chef Elon Musk. Das Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...