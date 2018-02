Bei den Kämpfen in Syrien wurden laut Beobachtern erneut Giftgasraketen abgefeuert - dieses Mal offenbar mit Bestandteilen aus Süddeutschland.

Bei mutmaßlichen Giftgasangriffen in Syrien soll auch Material einer Firma aus Baden-Württemberg benutzt worden sein. Das Unternehmen Krempel aus Vaihingen zeigte sich am Mittwoch "entsetzt" über Bilder von angeblichen Giftgasraketen der syrischen Armee, die mit Material des Unternehmens gebaut wurden.

Man könne sich nicht erklären, wie das Produkt der Firma Krempel nach Syrien gelangt sei, erklärte ein Firmensprecher. Nach Recherchen der investigativen Internetplattform Bellingcat und der Organisation Syrians for Truth and Justice (STJ) wurden in den vergangenen Wochen mindestens zweimal Raketen mit Chlorgas auf das von Rebellen kontrollierte Gebiet östlich von Damaskus abgeschossen.

Bilder der Raketen zeigen ein Teil mit dem Logo des Unternehmens und der Aufschrift "Made in Germany". Der Krempel-Sprecher erklärte, es handele sich um Pressspan, ein Material, das zur Isolierung in Elektromotoren eingebaut werde. Die Firma liefert es demnach auch zum Weiterverkauf in kleineren Mengen an örtliche Händler ...

