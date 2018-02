FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zur GroKo:

"Dass die SPD-Mitglieder für die Fortsetzung der Großen Koalition stimmen werden, dafür ist die Wahrscheinlichkeit stark gestiegen. Denn zum einen gab es wohl noch nie einen Wahlverlierer, dem nach der Niederlage potenzielle Koalitionspartner so lange und so sehr die Stiefel leckten, dass sie zum Schluss fast blitzblank blinken. Zum anderen legte die SPD-Führung der Partei quasi eine Schlinge um den Hals: Martin Schulz hat als Vorsitzender Platz für Andrea Nahles gemacht. Scheiterte diese an einem Nein der Mitglieder zur GroKo und träte sie folglich ebenfalls zurück, käme das wohl einem Selbstmord der deutschen Sozialdemokratie gleich."/yyzz/DP/she

