FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur SPD:

"(.) Der Verzicht zugunsten von Andrea Nahles wirkt außerdem wie eine Persiflage auf den Rückzug von Sigmar Gabriel, den beliebtesten (Ironie der Geschichte!) SPD-Politiker, den Schulz nun womöglich aus dem Kabinett verdrängt. So endet ein Parteivorsitzender, der noch vor einem Jahr hundert Prozent Zustimmung genoss - besser gesagt: hundert Prozent Illusionen. Denn kein Vorsitzender hätte die Erwartungen erfüllen können, die in Schulz gesetzt wurden. (.) Ist Nahles die Richtige, um die Partei wieder aufzurichten? Schafft sie, was sieben Vorsitzende seit Gerhard Schröder nicht schaffen konnten? Die SPD hat mit ihrer Führung erst einmal bessere Chancen, den Mitgliederentscheid zu gewinnen. Das ist ein kleiner Anfang für die große Frage, ob Andrea Nahles die Merkel der SPD werden könnte. (.)"/yyzz/DP/she

