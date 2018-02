WETZLAR (dpa-AFX) - Die "Wetzlarer Neue Zeitung' zur GroKo:

"Ginge die Union mit Angela Merkel wirklich geschwächt in diese Regierung? Betrachtet man nur das Gewicht der Ministerien: ja. Das aber ist zu kurz gesprungen. Merkel sichert der Union, die bei der Wahl im September deutlichere Verluste erlitten hat als die SPD, die Macht nach höchst komplizierten Regierungsverhandlungen. Die Union insgesamt bedient mit Seehofer wieder deutlicher ihre konservative Wählerschaft. Das weist durchaus in die Zeit nach Merkel. (.) Und der Kanzlerin dürfte gerade die Personalie Olaf Scholz zupass kommen. Zwar ist der Finanzminister im Kabinett mächtiger als der Wirtschaftsminister, womit die SPD augenscheinlich an Gewicht zulegt. Aber der Hamburger Bürgermeister gilt im Vergleich zu Sigmar Gabriel als steter und pragmatischer. Scholz hat in der SPD praktisch nichts mehr zu verlieren und muss sich nicht parteipolitisch profilieren - das war bei Sigmar Gabriel als SPD-Chef anders."/yyzz/DP/she

