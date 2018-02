Nach den langen Groko-Verhandlungen überwiegt in der internationalen Presse Erleichterung über die Einigung - aber wenig Begeisterung.

Die Weltpresse hat die Verhandlungen zwischen Union und SPD mitverfolgt - und das Ergebnis mit gezügelter Begeisterung kommentiert. Vor allem Merkels Einfluss sehen einige Medien im Schrumpfen begriffen. Die nun erzielte Koalitionsvereinbarung sei "die am wenigsten schlechte Lösung".

"BBC": Zweckehe als Kompromiss

"Die Koalitionsvereinbarung ist eine Zweckehe. Nicht eine aus Liebe. Und schon gar nicht aus Leidenschaft. Es ist die am wenigsten schlechte Lösung, weil keine der beiden Seiten die Alternativen favorisiert: Eine Minderheitsregierung wird als instabil angesehen; Neuwahlen würden zu Monaten der Unsicherheit führen und könnten die Pläne des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Reform der Eurozone zunichtemachen.

Das Ergebnis ist also keine große Vision für ein neues Deutschland, sondern eine Liste pragmatischer Kompromisse. (...) Ein Kompromiss zwischen zwei so unterschiedlichen Parteien ist gut, da jeder etwas darin finden kann. Die Gefahr ist aber, dass man es beim Versuch allen zu gefallen, am Ende niemandem Recht macht."

"Bloomberg News": Erfahrene Machtvermittlerin

"Vorhersagen über Merkels baldiges Abdanken könnten jedoch übertrieben sein. Ja, sie musste einige wichtige ...

