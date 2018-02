BOCHUM (dpa-AFX) - Elektroantriebe, Vernetzung, selbstfahrende Autos: Neue Technologien treiben Deutschlands Autobauer um. In Bochum wollen hochrangige Manager an diesem Donnerstag (8 Uhr) auf einem Branchentreff über den Umbruch der Auto-Industrie und die Auswirkungen auf Gewinne und Hunderttausende Beschäftigte reden. Auf dem Symposium des Center for Automotive Research (CAR) unter Leitung von Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer werden die Autobosse aber wohl auch viel über die Gegenwart sprechen müssen - Tierversuche, drohende Dieselfahrverbote und Kartellvorwürfe belasten das Image der Branche. Erwartet werden unter anderem Reden von Volkswagen -Konzernchef Matthias Müller und Daimler -Lastwagenvorstand Martin Daum./men/DP/she

