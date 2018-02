BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaften legen an diesem Donnerstag in Berlin (14.00 Uhr) ihre Tarifforderungen für den öffentlichen Dienst vor. Die Verhandlungen starten am 26. Februar in Potsdam. Verhandelt wird um Lohn und Arbeitsbedingungen für rund zwei Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. Die Verdi-Bundestarifkommission hatte bereits Lohnerhöhungen von insgesamt 6 Prozent mit einer sozialen Komponente ins Spiel gebracht./bw/DP/she

