BERLIN/MONHEIM (dpa-AFX) - Die Brauereien wollen den rückläufigen Bierkonsum mit einer Vielzahl neuer Produkte wieder ankurbeln. Nach Einschätzung des Deutschen Brauer-Bundes werden in Deutschland mittlerweile bereits über 6000 verschiedene Biermarken angeboten. Das seien 1000 mehr als noch vor zehn Jahren. "Jede Woche kommt ein neues Bier auf dem Markt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Holger Eichele, der Deutschen Presse-Agentur.

Auch der Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels beobachtet diesen Trend. "Im Moment kommen viele Brauer auf die Idee, neue Produkte anzubieten. Man muss mal sehen, was draus wird", sagte der Geschäftsführende Vorstand Günther Guder. Bier-Spezialitäten, regionale sowie alkoholfreie Biere legten im deutschen Biermarkt zu, der 2017 um mehr als zwei Prozent schrumpfte. "Viele Brauer haben Schwierigkeiten, ihr Absatzniveau zu halten."

In Monheim sollen an Altweiber am Donnerstag die ersten 800 Liter Költ fließen, sprachlich wie farblich eine Mischung aus Kölsch und Alt. Für das Bier-Start-up haben die Gründer ihr Startkapital im Internet per Crowdfunding-Kampagne eingesammelt./vd/DP/zb

