Der Ort für die Anuga Foodtec Pressekonferenz war nicht zufällig gewählt. Parma ist ein Zentrum der italienischen Produktion von Nahrungsmitteln, allen voran natürlich von Schinken und Käse. Außerdem haben Koelnmesse und Fiere di Parma ihre Zusammenarbeit verstärkt und das gemeinsame Unternehmen Koeln Parma Exhibitions Srl mit dem Ziel gegründet, ihre marktführende Position im Bereich Lebensmitteltechnologie nachhaltig auszubauen.

Katharina C. Hamma ist überzeugt, dass es kaum einen geeigneteren Ort gibt, die Anuga Foodtec 2018 Journalisten aus ganz Europa vorzustellen. In der altehrwürdigen Biblioteca Palatina in Parma sagt sie: "Parma, überhaupt die Regionen Norditaliens, stehen weltweit für Genuss, für Stil, für Lebensart. Die Menschen, die hier einst begannen, ihre Nahrung zu produzieren, haben Begriffe wie ‚ökologisch oder nachhaltig' vermutlich nicht gekannt - sie haben es einfach getan." Von der Tradition in die Gegenwart: Der seit jeher sorgsame Umgang mit Ressourcen im Lebensmittelbereich führt direkt zu einem Schwerpunktthema auf der Anuga Foodtec, der Ressourceneffizienz. "Aufgrund der großen nationalen und internationalen Bedeutung wird das Thema Ressourceneffizienz auf der Anuga Foodtec 2018 in besonderer Weise fokussiert werden. Besucher können beispielsweise die Guided Tours nutzen, welche sich auch um das Thema drehen", erläutert Simone Schiller, Geschäftsführerin DLG Fachzentrum Lebensmittel und verantwortlich für die Ausgestaltung des Kongressprogramms.

One for all - all in one

"Die Anuga Foodtec präsentiert für alle F-&-B-Branchen über alle Prozessstufen hinweg Lösungen. Somit können sich die Besucher auf der Messe einen kompletten Überblick verschaffen", definiert Hamma das Alleinstellungsmerkmal der Anuga Foodtec. One for all - all in one: Mit ihren Angebotssegmenten Food Packaging, Safety & Analytics, Food Processing, Food Ingredients sowie Services & Solutions bildet die Messe alle Aspekte der Lebensmittelproduktion ab. Dabei präsentieren die Aussteller Lösungen für alle Branchen der Lebensmittelindustrie, von Molkereien über Fleisch, von Getränken bis Nudeln, von Obst & Gemüse bis Öle & Fette. Die Anuga Foodtec bietet Einzellösungen wie auch komplette, prozessübergreifende Konzepte über alle Produktionsstufen hinweg.

