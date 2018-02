BERLIN (dpa-AFX) - JU-Chef Paul Ziemiak hat die Union zu Wachsamkeit wegen des künftig SPD-geführten Finanzministeriums aufgefordert. Der Vorsitzende der Jungen Union sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Koalitionsvertrag sei ein guter Kompromiss, mit welchem sich die Union blicken lassen könne. "Trotzdem müssen wir in den nächsten Jahren sehr wachsam sein, wenn es um generationengerechte Politik und stabile Haushaltspolitik geht - insbesondere wenn die SPD den Finanzminister stellt."

Das Bundesfinanzministerium war bisher CDU-geführt, das Ressort soll aber nun laut Koalitionsvertrag an die SPD gehen. Neuer Finanzminister soll wohl Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz werden - falls der Koalitionsvertrag von den SPD-Mitgliedern abgesegnet wird.

Am Mittwoch hatte CDU-Chefin Angela Merkel Bedenken in der Unionsfraktion wegen des Verlustes des Finanzministeriums zu zerstreuen versucht. Die Kanzlerin sagte in der Fraktion nach Angaben aus Teilnehmerkreisen, sie wisse, dass die Abgabe des Finanzressorts an die SPD vielen Sorgen bereite. Sie verwies aber auf die große Bedeutung des Bundestags in Haushaltsfragen. Unionsabgeordnete äußerten in der Debatte die Sorge, das künftig SPD-geführte Finanzressort könne den europapolitischen Stabilitätskurs verlassen./hoe/DP/zb

