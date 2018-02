KIEL (dpa-AFX) - Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner will bei den Mitgliedern seiner Partei für den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag werben. Die SPD habe bei den Verhandlungen Fortschritte erreicht, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zum Beispiel bei den Themen befristete Jobs, Pflege, Gesundheit, Rente, Europa, Bildung und bezahlbares Wohnen habe die SPD gemessen an den Aufträgen ihrer beiden jüngsten Parteitage eine Menge herausgeholt.

Die 463 723 SPD-Mitglieder stimmen über den Koalitionsvertrag ab. Der Entscheid soll vom 20. Februar bis zum 2. März gehen.

Stegner sagte weiter, er habe auch Verständnis für Kritik an der Vereinbarung. Er selbst stehe großen Koalitionen skeptisch gegenüber. Er verstehe auch Kritik aus der Partei an der Absicht des Vorsitzenden Martin Schulz, jetzt Außenminister werden zu wollen. Seine Äußerung, er werde kein Minister in einem Kabinett einer Kanzlerin Angela Merkel (CDU), habe er aber direkt nach der Bundestagswahl in der Erwartung gemacht, die SPD gehe in die Opposition, sagte Stegner. Und Schulz sei auch "der Mister Europa".

Auf eigene Ambitionen im Bund angesprochen, sagte Stegner, er sei stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD und mit seinen Aufgaben insgesamt zufrieden. "Ich bin nicht auf Jobsuche."/wsz/DP/zb

AXC0024 2018-02-08/06:23