BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks geht davon aus, dass die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag mit der Union zustimmen. "Ich bin sehr sicher", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt welche, die sagen: Egal, was ihr beschließt, ich bleibe bei "No Groko". Aber ich glaube nicht, dass deren Zahl noch wächst." Die Zweifler könne das Verhandlungsergebnis außerdem überzeugen. Eine "ganz große Gruppe" innerhalb der SPD sei auch aus Mangel an Alternativen schon vor den Koalitionsverhandlungen für eine Regierungsbildung mit CDU und CSU gewesen.

Die SPD rang der Union in den Koalitionsgesprächen wichtige Ministerien ab und soll in der künftigen Regierung unter anderem das Außenministerium und die Ressorts für Finanzen sowie Arbeit und Soziales übernehmen. Dazu kommt es aber nur, wenn die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen. Der Entscheid ist vom 20. Februar bis 2. März angesetzt./hrz/DP/zb

AXC0028 2018-02-08/06:24