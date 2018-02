CARACAS (dpa-AFX) - Die umstrittene Präsidentenwahl im krisengeplagten Venezuela soll am 22. April abgehalten werden. Das teilte das Wahlamt am Mittwoch mit. Die Opposition lehnt das Datum als zu früh ab und argumentiert, in so kurzer Zeit könnten keine freie und transparente Wahlen vorbereitet werden.

Der sozialistische Präsident Nicolás Maduro ließ im vergangenen Jahr das von der Opposition dominierte Parlament entmachten und will sich bei der kommenden Präsidentenwahl im Amt bestätigen lassen. Zahlreiche Oppositionspolitiker sind entweder von der Wahl ausgeschlossen, in Haft oder ins Ausland geflohen./dde/DP/zb

