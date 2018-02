Walt Disney: Warum mehr Star Wars noch mehr Geld bedeutet

Walt Disney kennt jedes Kind. Kein Wunder, die Cartoons von Mickey Mouse sind seit Jahrzehnten aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. Doch das Unternehmen Walt Disney und damit auch die Disney-Aktie (WKN: 855686 / ISIN: US2546871060) hat weit mehr zu bieten. Wie die aktuellen Zahlen zeigen, dürfte sich das auch nicht so schnell ändern.

Ein gewaltiger Medienriese. Neben Mickey Mouse & Co. in allen denkbaren medialen Formen hat Walt Disney zuletzt vor allem mit Comicverfilmungen der Marvel-Reihe und Star Wars große Erfolge an den Kinokassen gefeiert. Und das trotz der harten Konkurrenz, etwa durch den Streaming-Anbieter Netflix (WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061).

Doch selbst im Bereich Online-Streaming ist Disney nicht untätig - zudem hat man entsprechende Kooperationen mit Netflix gekündigt, so dass die Erfolge in diesem Bereich selbst eingefahren werden. Damit hat der US-Konzern die Zeichen der Zeit erkannt - und setzt längst nicht mehr nur auf die erfolgreichen Filmstudios oder Freizeitparks. Zumal man durch den Deal mit 21st Century Fox das Segment Film weiter extrem stärkt.

Im traditionellen Fernsehen bleibt außerdem der Live-Sport als großes Zugpferd. Sportereignisse lassen sich nun einmal am besten live verfolgen, so dass dieser Bereich auch für die Werbeindustrie immer attraktiv bleiben dürfte. In dieser Hinsicht hat zum Beispiel Walt Disney mit dem Sportsender ESPN einen enormen Vorteil. Zugleich schöpft Walt Disney alle bestehenden Möglichkeiten Geld zu verdienen höchst erfolgreich aus.

