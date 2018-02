Liebe Leser,

die Volkswagen-Aktie ist in den letzten Tagen massiv unter Druck geraten und hat sich nun nach einem deutlichen Kursaufschlag am Mittwoch im Bereich um 171 Euro eingefunden. Im außerbörslichen Handel stand die Aktie sogar noch einmal 10 % weiter unten. Durch die Razzien bei Audi dürfte auch der Mutterkonzern bei Anlegern wieder etwas Vertrauen verspielt haben. Auch die jüngst bekannt gewordenen Abgastests an Affen und Menschen hatte bei den Verbrauchern für Unmut gesorgt.

Aktuelle ... (Johannes Weber)

