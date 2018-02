PEKING (dpa-AFX) - Der für die deutschen Autohersteller wichtige Absatzmarkt in China hat im Januar wieder stärker zugelegt als zuletzt. Im Januar stieg der Absatz um 6,0 Prozent auf 2,25 Millionen, wie aus am Donnerstag in Peking veröffentlichten Daten des chinesischen Pkw-Verbandes PCA hervorgeht. 2017 hatte der Absatz nur um knapp ein Prozent zugelegt.

Über das gesamte Jahr 2017 legte der Auto-Absatz im weltgrößten Markt um 1,5 Prozent auf 24,2 Millionen Fahrzeuge zu. Für 2018 stellte PCA zuletzt ein Plus von vier Prozent in Aussicht.

Für die deutschen Autobauer gehört China mittlerweile zu den wichtigsten Absatzmärkten. Nach einer Ende November veröffentlichten Studie der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young verkauften Volkswagen , BMW und Daimler zuletzt etwa jedes dritte Auto nach China und gewannen damit Marktanteile hinzu./zb/jha/

