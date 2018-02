BERLIN (dpa-AFX) - Schmerzhafte Kompromisse werde jeder machen müssen, hatte die Kanzlerin vorausgesagt. Das war noch vor der Schlussrunde der Koalitionsverhandlungen. Angela Merkel sollte Recht behalten. Ein Überblick über die größten Tops und Flops für die beteiligten Parteien:

SPD:

Tops: Der Koalitionsvertrag trägt an vielen Stellen SPD-Handschrift - von der optimistischen Tonlage zu Europa über die geplanten Zukunftsinvestitionen des Bundes bis zur erweiterten Möglichkeit des Bundes für Investitionen im Schulbereich. Und bei der Verteilung der Posten in der geplanten neuen Regierung konnten die Sozialdemokraten mit der Zuständigkeit für Finanzen, Außen und Arbeit/Soziales und für drei weitere Ressorts auffällig stark punkten. Ob es für einen Erfolg beim anstehenden Mitgliederentscheid reicht, ist aber offen.

Flops: Von ihren drei Kernforderungen zu Punkten, die sie gern noch berücksichtigt sehen wollten, musste die SPD Abstriche machen. Sachgrundlose Befristungen von Arbeitsverträgen sollen nicht abgeschafft, sondern nur eingeschränkt werden. Klare Schritte in Richtung Bürgerversicherung und Ende der "Zwei-Klassen-Medizin" sind fraglich. Vorschläge für eine gemeinsame neue Honorarordnung für Kassen- und Privatpatienten sollen zwar entwickelt werden - aber es soll erst anschließend entschieden werden, ob sie umgesetzt werden. Eine Öffnung der gesetzlichen Krankenversicherung für Beamte ist nicht vorgesehen. Und die geforderte weitergehende Härtefallregelung für den Familiennachzug ist auch nicht so klar wie erhofft in Sicht.

CDU:

Tops: Zuerst einmal kann die Partei von Merkel überhaupt wieder eine Koalition bilden, wenn die SPD-Mitglieder zustimmen. Nach dem Jamaika-Aus war das alles andere als sicher. Im Koalitionsvertrag hat die CDU auch viel erreicht, was man schon allein an dem ablesen kann, was die SPD nicht in Reinform geschafft hat. Siehe zum Beispiel Rente: Zwar soll es ein Mindestrentenniveau geben - aber das liegt fürs Erste nicht weit vom ohnehin prognostizierten Sicherungsniveau der Rente entfernt. Später soll eine Rentenkommission tagen, wie es die CDU schon seit Monaten will, weil sie die Rentenfinanzen zunächst für solide hält. Auch das Bekenntnis zur schwarzen Null im Haushalt und vieles andere spiegelt die CDU-Sicht auf die Dinge.

Flops: Bei der Ressortverteilung mussten die Christdemokraten stark Federn lassen. So gaben sie mit Innen und Finanzen zwei Topministerien ab, übernahmen aber immerhin das Wirtschaftsressort.

CSU:

Tops: "Mr. Obergrenze" Horst Seehofer hatte nach der Bundestagswahl erst die CDU zu einem Kompromiss bewegt, der eine Begrenzung des Flüchtlingszuzugs vorsieht. Und im Grundsatz konnte die Union ihre Linie jetzt in den Koalitionsvertrag hineintragen. Auch das CSU-Kernanliegen einer erweiterten Mütterrente soll kommen, allerdings in abgespeckter Form. Und während CSU-Politiker bisher drei vergleichsweise kleinere Ministerien leiteten, soll Seehofer nun Superminister für Innen, Bau und Heimat werden.

Flops: Die CSU musste ihr ursprüngliches Ziel einer Obergrenze deutlich aufweichen. Auch Dinge wie bundesweite Volksentscheide, die in ihrem Bayernplan zur Bundestagswahl gefordert wurden, finden sich im Entwurf des Koalitionsvertrags nicht./bw/DP/zb

AXC0042 2018-02-08/06:50