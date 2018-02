Zürich - «CH Musik - Ein ganzer Tag» heisst es am Freitag, 9. Februar, bei Radio SRF 1, SRF 2 Kultur, SRF 3, Virus, Musikwelle sowie bei Swiss Pop, Swiss Classic und Swiss Jazz. Zur Einstimmung auf die «Swiss Music Awards» vom Abend spielen sie den ganzen Tag lang ausschliesslich Schweizer Musik. Neben Liveperformances von Künstlern wie Pegasus, James Gruntz und Veronica Fusaro sind Talks, Hintergrundbeiträge und Konzertübertragungen im Programm. Die Liveauftritte bei Radio SRF 3 werden auch im TV auf SRF zwei übertragen.

Radio SRF 1 und Radio SRF 3 haben im Tagesprogramm einen Schweizer Musikanteil von jeweils über 20 Prozent, Radio SRF Musikwelle spielt über 40 Prozent Schweizer Musik, und Radio SRF Virus über 50 Prozent. Am Freitag, 9. Februar 2018, wird der Anteil an Schweizer Musik bei allen Sendern von Radio SRF bei 100 Prozent sein. Radio SRF 1, Radio SRF 3, Radio SRF Musikwelle, Radio SRF Virus und Radio SRF 2 Kultur sowie Swiss Pop, Swiss Classic und Swiss Jazz widmen sich zur Einstimmung auf die «Swiss Music Awards» vom Abend einen ganzen Tag lang voll und ganz der Schweizer Musik. SRF zwei überträgt das Programm am TV. Und auch online unter srf.ch dreht sich alles um Schweizer Musik - über 60 Musikerinnen und Musiker beantworten in einem Videostatement Fragen zu ihrem Werdegang.

«Schweiz spielt Schweiz»: Liveauftritte von Seven und vielen mehr bei Radio SRF 3

Radio SRF 3 steht an diesem Spezialtag ganz unter dem Motto «Schweiz spielt Schweiz». Von 07.00 Uhr morgens bis 18.00 Uhr abends stehen zehn Schweizer Musiker und Bands im Studio, welche ihren liebsten Schweizer Song performen und im Anschluss von Radio SRF 3-Moderatorin Judith Wernli interviewt werden.

ab 07.00 Uhr: Seven (performt «7:7» von Züri West) ab 08.00 Uhr: Veronica Fusaro (performt «Hemmige» von Mani Matter) ab 09.00 Uhr: James Gruntz (performt «Schall und Rauch» von Manillio) ab ...

