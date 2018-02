Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GROKO - Die Arbeitgeber üben scharfe Kritik an der von Union und SPD geplanten Planung zur Einschränkung von Befristungen. "Die weitgehende Abschaffung von sogenannten sachgrundlosen Befristungen unterstreicht den wirtschaftsfeindlichen roten Faden, der sich durch diesen Koalitionsvertrag zieht", heißt es in einer ersten Stellungnahme der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA). (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

GROKO - Juso-Chef Kevin Kühnert übt scharfe Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD. "Wir sind in den Wahlkampf mit der Forderung nach dem Ende der Zwei-Klassen-Medizin gestartet. Gelandet sind wir jetzt bei einer Kommission, die Vorschläge zur Entwicklung der Arzthonorare machen soll", sagte Kühnert. Auch beim Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge sei das Ergebnis "ernüchternd". Was die SPD bei den sachgrundlosen Befristungen herausgeholt habe, sei zumindest ein Fortschritt, räumte Kühnert ein. (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

GROKO - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die mögliche neue große Koalition davor gewarnt, die vereinbarten Mehrausgaben zu überschreiten. "Das geht in der Summe an die Grenzen dessen, was man mit Blick auf die Zukunft, Stichwort: Generationengerechtigkeit, vertreten kann", sagte Günther mit Blick auf den vereinbarten Finanzrahmen. Union und SPD gäben "ziemlich viel Geld" aus. Daher werde man "in der konkreten Umsetzung sehr darauf achten müssen, dass diese Grenzen nicht überschritten werden. Ein CDU-Finanzminister wäre mir also deutlich lieber gewesen." (Welt)

BALKAN - Die beabsichtige Aufnahme der Westbalkan-Länder in die EU wird teuer. In ihrer neuen Strategie zu der Staatengruppe schlägt die Europäische Kommission vor, die so genannten Vorbeitrittshilfen aufzustocken. Genaue Summen werden nicht genannt, doch stehen den sechs Ländern offenbar schon jetzt Milliarden zur Verfügung. Zum Westbalkan gehören Albanien sowie die jugoslawischen Nachfolgestaaten Serbien, Bosnien-Hercegovina, Mazedonien, Montenegro und Albanien. (FAZ S. 20)

EZB - Wer folgt auf Europas Notenbankchef Mario Draghi? Der Bundesbank-Präsident Jens Weidmann ist im Gespräch, doch seine Berufung ist alles andere als ein Selbstläufer. Sie hängt auch davon ab, wie in den nächsten Monaten andere Top-Posten in Europa vergeben werden. (SZ S. 18)

BUNDESBANK - Die Deutsche Bundesbank lehnt Erleichterungen bei Kapitalvorgaben zur Förderung grüner Anlagen ab. "Der Vorschlag, bei der Berechnung der Kapitalanforderungen einen grünen Unterstützungsfaktor einzuführen, ist aus meiner Sicht nicht mit Blick auf die Finanzstabilität und die Resilienz von Banken entstanden", erklärt Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling im Gespräch mit der Börsen-Zeitung: "Das ist der Versuch, mit dem Aufsichtsrecht andere politische Ziele zu erreichen." Auf EU-Ebene ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob die Regulierung die Nachhaltigkeit im Finanzsektor fördern soll, indem sie bei Überarbeitung der Eigenkapitalrichtlinie CRD IV Banken entsprechende Erleichterungen einräumt. (Börsen-Zeitung S. 3)

