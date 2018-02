The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0741942576 GAS NATURAL CM 12/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0745159755 METRO MTN 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A11QCH9 NRW STAEDTE ANL.1 14/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1ZN3 LB.HESS.-THR. 0514B/008 BD01 BON EUR N

CA GMZF XFRA US02005NAX84 ALLY FINANCIAL 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0886632685 AHML FIN.13/18 REGS AHML BD01 BON RUB N

CA XFRA XS0889415609 RAIF.LABA NO 13/18MTN FLR BD01 BON EUR N

CA 4BPN XFRA US05565QCW69 BP CAP.MKTS 2018 FLR BD02 BON USD N

CA 4BPM XFRA US05565QCY26 BP CAP.MKTS 15-18 BD02 BON USD N

CA XFRA US25152RYD96 DT.BK.LOND.NTS.15/18 BD02 BON USD N

CA DLHA XFRA US25152RYE79 DT.BK AG LOND.NTS 15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US71922JAA25 PHOSAGRO BD FDG 2018 144A BD02 BON USD N

CA GZCG XFRA XS0327237136 GAZ CAPITAL 07/18 MTN BD02 BON EUR N

CA 5P9A XFRA XS0888245122 PHOSAGRO BD FDG 13/18REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0889402029 VEON HOLDINGS 13/18 REGS BD02 BON RUB N

CA XFRA XS1078234330 SELECTA GRP 14/20 REGS BD02 BON EUR N

CA 52CA XFRA XS1078234926 SELECTA GRP 14/20 REGS BD02 BON CHF N

CA JPJ5 XFRA LU0111753843 JPM-GER.EQ.JPMGE ADEO FD00 EQU EUR N

CA JYJK XFRA LU0117860493 JPM-GER.EQ.JPMGE D FD00 EQU EUR N

CA JYJ9 XFRA LU0210532791 JPM-GER.EQ.JPMGE AA FD00 EQU EUR N