The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0392885809 BCA CANT. TICINO 18-28 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0398013778 RALLYE S.A. 18-24 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0398677671 AKADEMIS.HUS 18-44 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5ABP6 DZ BANK CLN E.9443 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABQ4 DZ BANK CLN E.9444 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABR2 DZ BANK CLN E.9445 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UD94 DZ BANK IS.A858 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4TE9 LB.HESS.-THR. IHS 18/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA EU000A1G0D70 EFSF 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00BF953G72 BALISE SPRINGS 17/22 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA US55336VAM28 MPLX 18/38 BD01 BON USD N

CA XFRA US55336VAN01 MPLX 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US55336VAP58 MPLX 18/58 BD01 BON USD N

CA XFRA US55336VAQ32 MPLX 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US55336VAR15 MPLX 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US775109BG57 ROGERS COMMUNIC. 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796PU76 US TREASURY BILL 08/09/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1738401444 FIN.MARSYC 18-25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1758752478 INTL FIN. CORP. 18/23 MTN BD02 BON ZAR N

CA XFRA XS1769090728 UNILEVER 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1769090991 UNILEVER 18/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1769091296 UNILEVER 18/33 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1770021860 DT.A.U.AERZTEBK.MTH 18/25 BD02 BON EUR N

CA MS6N XFRA ES0105122024 METROVACESA S.A. EO 7,2 EQ00 EQU EUR N