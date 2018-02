FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DNQ XFRA NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50

GDGF XFRA US12531Q2049 CGG SA ADR 1 EO-,40

9ME1 XFRA CA02153D2014 ALTERRA POWER CORP.