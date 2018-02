Zürich - Die Zurich Insurance Group hat im vergangenen Jahr wie erwartet deutlich weniger verdient. Das Ergebnis belastet haben eine Reihe von Naturkatastrophen, allen vor an die Hurrikane "Harvey", "Irma" und "Maria", sowie regulatorische Anpassungen im britischen Geschäft. Unter dem Strich weist die Zurich einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn in Höhe von 3,00 Mrd USD aus nach 3,21 Mrd im Vorjahr. Der operative Gewinn (BOP, Business Operating Profit) nahm um 15% auf 3,80 Mrd ab, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte.

Die Gründe für den Ergebnisrückgang sind bekannt: Im dritten Quartal hatten Hurrikane in den USA und der Karibik auf Stufe BOP Kosten von geschätzten 700 Mio USD zur Folge. Und bereits im Startquartal musste die Zurich in Grossbritannien wegen der Anpassung der sogenannten Ogden-Rate mehr Geld auf die Seite legen, was den BOP mit 115 Mio belastet hat. Hinzu kommen noch Kosten für Restrukturierungsmassnahmen in Höhe von 143 Mio.

Ohne diese Sondereffekte weist die Zurich einen um 6% auf 4,76 Mrd USD angestiegenen bereinigten BOP aus. Die diesem Resultat zugrunde liegende Eigenkapialrendite liegt mit 12,1% (VJ 11,5%) über dem mittelfristig angestrebten Wert von 12%.

Der Gesamtumsatz der Gruppe ging derweil auf knapp 64 Mrd USD zurück nach zuvor 67,3 Mrd. In der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) blieben die Prämieneinnahmen ...

