ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Industriekonzern ABB will 2018 endgültig die zuletzt beschwerlichen Zeiten hinter sich lassen. Nach dem Übergangsjahr mit der Neuausrichtung des Konzerns auf aussichtsreichere Geschäftsfelder und einem strikten Sparkurs sei ABB jetzt gut aufgestellt, um in der sich verbessernden Marktsituation profitabel zu wachsen, sagte ABB-Chef Ulrich Spiesshofer am Donnerstag in Zürich. Die wirtschaftlichen Signale aus Europa und USA seien positiv und China befinde sich weiter auf Wachstumskurs.

2017, das von Spiesshofer immer wieder als Übergangsjahr tituliert wurde, stagnierten Umsatz und operatives Ergebnis. Trotzdem sollen die Aktionäre eine zum neunten Mal in Folge erhöhte Dividende erhalten. Sie solle um 2 Rappen auf 0,78 Franken erhöht werden. Die Gewinnbeteiligung liegt im Rahmen der Erwartungen, während das operative Ergebnis etwas schlechter ausfiel als die von Bloomberg befragten Experten prognostiziert hatten./zb/stk

ISIN CH0012221716

AXC0051 2018-02-08/07:20