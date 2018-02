TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem am Mittwoch weitgehend in sich zusammengefallenen Versuch einer Erholung, versuchen es die Börsen in Ostasien am Donnerstag erneut. An den meisten Handelsplätzen legen die Indizes aber nur leicht zu, auch weil es an den US-Börsen im späten Geschäft am Mittwoch nach unten gegangen war.

Am stärksten kommt Tokio voran. Der Nikkei-Index verbessert sich um 0,8 Prozent auf 21.824 Punkte. Der Aktienmarkt in Schanghai bleibt allerdings deutlich zurück, der Schanghai-Composite fällt sogar um 1,7 Prozent. Schanghai habe als eine der wenigen Börsen in der bisherigen Jahresbilanz noch ein Plus aufgewiesen, heißt es dazu.

Marktteilnehmer sprechen von einer Fortsetzung der zuletzt deutlich gestiegenen Volatilität. Die Akteure beschäftigten sich dabei gedanklich noch mit dem jüngsten Ausverkauf und was dahinter stecke.

Die Volatilität im bisherigen Wochenverlauf sei unvermeidbar gewesen angesichts der vorangegangenen Phase extrem niedriger Schwankungen, sagt Tai Hui, Chefstratege bei J.P. Morgan Funds und weiter: "Ich bin überrascht, dass die Leute überrascht waren". Der Rücksetzer zu Wochenbeginn sei überfällig gewesen, so Hui, der seinen Kunden zum Kauf von Aktien rät. "Wir glauben, dass es noch zu früh ist, die Luft jetzt schon wieder als rein zu bezeichnen", heißt es dagegen bei Capital Economics.

Gute Handelsbilanzdaten Chinas dürften verzerrt sein

Die Ex-und Importe Chinas im Januar sind deutlich höher ausgefallen als erwartet. Dabei wuchsen insbesondere die Importe viel stärker als gedacht, nämlich um 36,9 Prozent, während Analysten lediglich eine Zunahme um 9,2 Prozent erwartet hatten. Dadurch fiel der Handelsbilanzüberschuss entsprechend viel geringer aus als prognostiziert. Analysten warnen allerdings, die Daten dürften wie fast immer zu Beginn des Jahres verzerrt sein, wegen der terminlich variierenden Lage der chinesischen Neujahrsfestfeiertage.

Japan hat derweil für 2017 den größten Leistungsbilanzüberschuss seit 2007 gemeldet. Den Yen bewegt das aber nicht größer, er geht auf dem Niveau um, das er auch am Mittwochmorgen innehatte.

In Hongkong schickt sich der HSI an, nach fünf Handelstagen in Folge wieder im Plus zu schließen. Er liegt allerdings nur 0,3 Prozent im Plus. Unterstützung kommt von Kursgewinnen bei Immobilienaktien und dem Versicherer AIA (plus 1,6 Prozent). Unter Druck stehen dagegen Aktien aus dem Energiesektor, nachdem die Ölpreise zuletzt Schwäche zeigten.

Für Wynn Macau, die am Vortag noch ausgesetzt waren, geht es um 6,0 Prozent nach oben. Hier stütze der Rücktritt von Steve Wynn. Dem Gründer der Muttergesellschaft Wynn Resorts wird sexuelle Belästigung vorgeworfen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD S&P/ASX 200 (Sydney) 5.891,00 +0,24% -2,87% Nikkei-225 (Tokio) 21.824,76 +0,83% -4,13% Kospi (Seoul) 2.409,69 +0,55% -2,34% Schanghai-Comp. 3.254,25 -1,66% -1,62% Hang-Seng (Hongk.) 30.484,71 +0,53% +2,36% Straits-Times (Sing.) 3.389,53 +0,17% +0,10% KLCI (Malaysia) 1.839,74 +0,17% +0,87% DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 EUR/USD 1,2267 +0,1% 1,2253 EUR/JPY 134,52 +0,4% 134,02 EUR/GBP 0,8824 -0,1% 0,8833 GBP/USD 1,3902 +0,2% 1,3872 USD/JPY 109,66 +0,3% 109,38 USD/KRW 1087,25 -0,3% 1090,64 USD/CNY 6,3303 +1,0% 6,2695 USD/CNH 6,3542 +0,5% 6,3197 USD/HKD 7,8181 -0,0% 7,8183 AUD/USD 0,7821 +0,1% 0,7812 NZD/USD 0,7193 -0,4% 0,7223 Bitcoin BTC/USD 8.064,67 2,80 7.845,06 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % WTI/Nymex 61,56 61,79 -0,4% Brent/ICE 65,36 65,51 -0,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % Gold (Spot) 1.311,49 1.318,47 -0,5% Silber (Spot) 16,29 16,38 -0,5% Platin (Spot) 976,25 980,55 -0,4% Kupfer-Future 3,10 3,09 +0,6%

