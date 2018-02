FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt geht in den Achterbahnmodus über. Nach dem jüngsten Kurseinbruch und der darauf folgenden kräftigen Erholung am Vortag dürften die Kurse am Donnerstag wieder nachgeben. Allerdings nicht stark, der Broker IG indizierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,51 Prozent niedriger auf 12 526 Punkte.

"Eines ist klar: Die Volatilität ist zurück", sagte Philippe Uzan, Chefinvestor der Bank Edmond de Rothschild. Die Aktienmärkte hätten sich "zu schnell nach oben bewegt, was nun zu Marktschwankungen geführt hat". Gleichzeitig biete der heftige Rücksetzer aber auch gute Chancen, bei niedrigeren Kursen wieder ins Risiko zu gehen.

Mit den zu erwartenden Abgaben im frühen Handel folgt der Dax den schwächeren Vorgaben von der Wall Street, die weiterhin als Schrittmacher für die globalen Börsen fungiert. An den Handelsplätzen in Fernost zeigte sich derweil wie schon am Vortag keine einheitliche Tendenz.

Neben den Kursschwankungen dürften die Investoren verstärkt auf die Quartalsberichte und Prognosen der Unternehmen schauen, am Morgen veröffentlichte bereits die Commerzbank Ergebnisse./bek/jha/

