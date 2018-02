NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Freenet mit "Sell" und einem Kursziel von 23 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Kerngeschäft des Telekomanbieters, der Weiterverkauf von Kapazitäten der großen Mobilfunkanbieter, werde durch die Digitalisierung, längere Lebenszyklen von Telefonen und eine geringere Marktfluktuation bedroht, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem verstärke die Fusion von 1&1 mit Drillisch den Wettbewerb in der Branche./tih/ag

Datum der Analyse: 08.02.2018

ISIN DE000A0Z2ZZ5

AXC0054 2018-02-08/07:21