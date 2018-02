FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat wegen des teuren Umbaus im vergangenen Jahren einen weiteren Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Unterm Strich verdiente das Frankfurter Geldhaus noch 156 Millionen Euro - nach 279 Millionen Euro im Jahr 2016 und 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2015. Vor allem die Kosten für den laufenden Stellenabbau machten sich dabei bemerkbar.

Allerdings schlug sich die Commerzbank besser als von Analysten erwartet. "Wir haben die Digitalisierung der Bank vorangetrieben und sind kräftig gewachsen", erklärte Bankchef Martin Zielke am Donnerstag in Frankfurt. "Das versetzt uns jetzt in die Lage, für das Geschäftsjahr 2018 wieder eine Dividende anzustreben." Es sei aber auch klar: "Auf dem Weg zur angestrebten Profitabilität liegen noch einige Aufgaben vor uns."

Kern der Neuaufstellung ist eine Offensive bei den Privatkunden. Bis zum Jahr 2020 will die Commerzbank zwei Millionen neue Kunden anlocken. Die Idee: Mehr Kunden bringen auf lange Sicht mehr Gewinne. Seit Bekanntgabe der Strategie im Herbst 2016 hat die Commerzbank rund 639 000 neue Kunden gewonnen, eine gute halbe Million davon im vergangenen Jahr./das/she

