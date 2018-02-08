Solidium Oy: SUCCESSFUL PLACEMENT BY SOLIDIUM OF TELIA COMPANY SHARES

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Solidium has placed its entire holding of 137,123,642 shares in Telia Company, representing approximately 3.2 per cent of the outstanding share capital of Telia Company, in an accelerated bookbuilt offering to international and Nordic institutional investors (the "Equity Offering"), at a price of SEK 37.32 per share, resulting in proceeds of SEK 5.1 billion.
Following the Equity Offering, Solidium no longer owns shares in Telia Company. Citigroup acted as Sole Bookrunner for the Equity Offering.
Solidium is a limited company wholly owned by the State of Finland. Its mission is to strengthen and stabilise Finnish ownership in nationally important companies and increase the value of its holdings in the long term. The basis and core objective of Solidium's strategy is proper, value-enhancing asset management of its current holdings. Through its stakes, Solidium is a minority owner in twelve listed companies: Ahtium, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, Tieto and Valmet. The market value of Solidium's investments is approximately 7.9 billion euros.
Further information: CEO Antti Mäkinen, Solidium Oy, +358 10 830 8905
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Source: Solidium Oy via Globenewswire
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