Teilnehmer der ISPO Munich 2018 fassen die Ergebnisse der Arbeit

auf der größten Messe der Sportbranche zusammen



Die jährlich stattfindende Sportartikel- und Technologiemesse, die

von Fachleuten als die wichtigste Veranstaltung der Branche

bezeichnet wird, endete vergangene Woche in München.

Ausrüstungshersteller, Einzelhändler, Sportler, Trainer und Ärzte

konnten sich hier über die neuesten Ideen und Methoden zur

Herstellung von Sportbekleidung, Ausrüstung und Lebensmitteln

austauschen. Die ISPO Munich 2018 hatte über 80.000 Besucher. Eine

der meist besuchten Präsentationen war die Gemeinschaftsausstellung

"Russian Outdoor Village". Sie befand sich zum ersten Mal auf einer

Gesamtfläche von 460 Quadratmetern.



"Russland produziert heute alle Arten von natürlichen und

künstlichen Dämmstoffen von Weltrang. Wir haben Ultraleicht- und

Membrangewebe sowie frostsicheres Zubehör auf den Markt gebracht. Im

Jahr 2017 produzierten wir mehr als 280 Millionen Quadratmeter

Hightech-Kunststoffe und 4 Milliarden Quadratmeter Vliesstoffe. Auf

das, was die Outdoor-Industrie und die gesamte Leichtindustrie zu

bieten haben, kann man stolz sein. Die Branche hat im vergangenen

Jahr ein stabiles Wachstum erzielt. Das Marktvolumen hat aus

industrieller Sicht 2,5 Bio. Rubel überschritten", sagt Viktor

Evtukhov, Staatssekretär und stellvertretender Minister für Industrie

und Handel der Russischen Föderation.



In diesem Jahr haben die Newcomer "Accessory Fur" zusammen mit den

regelmäßigen Teilnehmern des Russian Outdoor Village ihre Produkte

vorgestellt. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit weltbekannten

Modehäusern zusammen. In München hat die Firma "Accessory Fur" eine

einzigartige Technologie für natürliche Pelzmetallbeschichtung

präsentiert.



"Russische Hersteller haben auf der Messe für große Resonanz

gesorgt. Sowohl Besucher als auch Teilnehmer haben ihr aufrichtiges

Interesse an unseren Unternehmen bekundet. Sie waren beeindruckt von

der hohen Qualität, dem Design und der Vielfalt der Modelle. Bis zum

Jahr 2025 plant Russland, den Export der Leichtindustrie zu

verdoppeln. Die Sportindustrie ist dabei einer der Schwerpunkte. Im

Gegensatz zu den asiatischen Märkten, mit denen wir weitreichende und

starke Beziehungen aufgebaut haben, ist der europäische Einzelhandel

nicht so wohlwollend. Im Moment haben wir eine sehr komplizierte

Aufgabe: die Loyalität der ausländischen Verbraucher zu gewinnen. Aus

diesem Grund ist das Russian Export Center (REC) bereit, jedem

Unternehmen auf allen Ebenen der Produktwerbung im Ausland gezielte

Hilfe zu leisten", sagt Alexey Tyupanov, CEO von REC.



An der viertägigen Veranstaltung haben 36 Unternehmen

teilgenommen. An den Ständen wurden mehr als 700 geschäftliche

Treffen organisiert und durchgeführt.



Rustekstile.ru (http://www.rustekstile.ru/)



Russianoutdoor.com (http://russianoutdoor.com)



Originaltext: Ministry of Industry and Trade of Russia, Russian Export Center

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063853

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063853.rss2



Pressekontakt:

+7-926-142-03-36

press@rustekstile.ru

tsaritsinaeg@minprom.gov.ru