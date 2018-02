FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zurich Insurance Group hat im vergangenen Jahr wegen der Kosten für die Wirbelstürme und Restrukturierung zwar weniger verdient als im Vorjahr, aber dennoch die Dividende um 6 Prozent aufgestockt. Der Betriebsgewinn fiel 2017 um 15 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten sind allerdings 700 Millionen Dollar für die Hurrikans Harvey, Irma und Maria sowie 143 Millionen Dollar für den Konzernumbau. Hinzu kamen 115 Millionen Dollar für die einmalige Veränderung bei der Entlastung von der Kapitalertragsteuer in Großbritannien. Um diese Positionen bereinigt stieg der Betriebsgewinn gegenüber der Vorjahresperiode um 6 Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar.

Bei der Umsetzung der Zielvorgaben für 2017 bis 2019 sieht sich der Konzern "auf gutem Wege". Mit Blick auf das Kostensparziel von 1,5 Milliarden Dollar seien per 31. Dezember 2017 kumulative Einsparungen von 700 Millionen Dollar erzielt worden, erklärte die Gesellschaft am Donnerstag. Die Mittelzuflüsse von 3,7 Milliarden Dollar für das Geschäftsjahr entsprächen dem Ziel, im Zeitraum 2017 bis 2019 mehr als 9,5 Milliarden Dollar zu erreichen. Die zugrundeliegende Eigenkapitalrendite (basierend auf dem Betriebsgewinn nach Steuern) habe sich 2017 auf 12,1 Prozent belaufen und habe damit der angestrebten Höhe von mehr als 12 Prozent mit steigender Tendenz über einen Zeitraum von drei Jahren entsprochen, so der Konzern weiter.

Dank des zugrundeliegenden Gewinnwachstums und der positiven Ertragsperspektiven schlägt Zurich eine Erhöhung der Dividende um rund 6 Prozent auf 18 Schweizer Franken je Aktie vor.

February 08, 2018

