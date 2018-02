Basel - Die Bank Cler erwirtschaftete 2017 deutlich höhere Erträge in ihren Kerngeschäften, dem Zinsen- und Anlagegeschäft. Insgesamt steigerte die Bank den Geschäftsertrag um 4,5% auf 256,4 Mio. CHF. Die Hypothekarforderungen wuchsen bei einer unverändert strengen Risikopolitik mehr als doppelt so stark wie im Vorjahr (+555,9 Mio. CHF), wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Die Kundeneinlagen erreichten ein Volumen von 12,0 Mrd. CHF. Zwei einmalige Ereignisse führten zum Anstieg des Geschäftsaufwands um 22,9% auf 198,0 Mio. CHF: der Namenswechsel mit der Neupositionierung im Mai und die Stärkung der Pensionskasse im September. Der Jahresgewinn der Bank Cler beträgt 38,3 Mio. CHF (2016: 45,7 Mio. CHF). Die Eigenmittel konnten um weitere 13,6 Mio. CHF gestärkt werden. Der Generalversammlung im April 2018 wird der Verwaltungsrat eine unveränderte Brutto-Dividende von 1.80 CHF pro Aktie beantragen.

Hypothekarwachstum über dem Markt

Stellvertretend für das starke Wachstum im Kerngeschäft der Bank Cler steht der Anstieg der Hypothekarforderungen um 555,9 Mio. CHF (+3,9%). Mit diesem über dem Markt liegenden Zuwachs baut die Bank Cler ihre Marktstellung weiter aus. In einem ausgesprochen wettbewerbsintensiven Umfeld hält sie dabei konsequent an ihren strengen Kreditvergaberichtlinien fest. Im Zuge der Neuausrichtung im Firmenkundengeschäft nahmen die kommerziellen Kredite als Teil der Forderungen gegenüber Kunden um 154,2 Mio. CHF ab. Insgesamt erhöhten sich die Kundenausleihungen der Bank Cler auf 14,9 Mrd. CHF per 31.12.2017.

Kundeneinlagen erreichen zwölf Milliarden Franken

Der Bank Cler flossen im Jahr 2017 wiederum beträchtliche Mittel von KMU und institutionellen Kunden in Form von Sicht- und Festgeldern zu. Aufgrund des tiefen Zinsumfelds suchten die Privatkunden Alternativen, um ihre Spargelder ertragsbringender anzulegen. Die Kundeneinlagen erreichten Ende 2017 einen Bestand von 12,0 Mrd. CHF. Um sich vorteilhaft zu refinanzieren, nutzte die Bank Cler die Emissionen der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG und baute ihren Bestand um netto 387,0 Mio. CHF aus. Als weiteres Instrument der Refinanzierung brachte die Bank Cler im November 2017 ihre erste Anleihe unter dem neuen Namen (+190,0 Mio. CHF) auf den Markt - und das mit grossem Erfolg.

Kapitalstarke Bank

Die Bilanzsumme der Bank Cler nahm um 629,3 Mio. CHF auf 17,5 Mrd. CHF per 31.12.2017 zu. Dieses Wachstum war geprägt von höheren Kundenausleihungen. Auch die solide Kapitalausstattung und damit die Risikotragfähigkeit der Bank Cler konnte praktisch auf dem Vorjahresniveau gehalten werden: Die Gesamtkapitalquote betrug Ende 2017 komfortable 16,3% (Vorjahr: 16,5%).

Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft wächst um 7,5%

Ihren wichtigsten Ertragspfeiler, das Zinsengeschäft, stärkte die Bank Cler 2017 durch die Ausweitung des Geschäftsvolumens im Hypothekargeschäft trotz Margendruck und Negativzinsumfeld. Mit einer optimierten Refinanzierungsstrategie ...

