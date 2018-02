Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank hat das Jahr 2017 mit einem deutlichen Gewinnrückgang im Schlussquartal beendet. Allerdings fiel das Ergebnis sowohl auf Jahres- als auch auf Quartalssicht besser aus als von Analysten erwartet.

Unter dem Strich verdiente der DAX-Konzern im vierten Quartal 90 Millionen Euro nach 182 Millionen Euro in dem von beträchtlichen Sondererträgen geprägten Vorquartal. Analysten hatten mit 64 Millionen gerechnet.

Im Gesamtjahr lag der Gewinn bei 156 Millionen Euro nach 279 Millionen im Vorjahr. Die Bank selbst hatte einen kleinen Gewinn von rund 100 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Im Frühjahr hatte die Bank einen hohe Restrukturierung für den Stellenabbau gebucht.

Die Einnahmen waren einmal mehr rückläufig. Die Erträge vor Risikovorsorge sanken im vierten Quartal auf 2,2 Milliarden von 2,4 Milliarden Euro, im Gesamtjahr um 2,5 Prozent auf 9,16 Milliarden Euro.

Das Ergebnis vor Steuern betrug im Gesamtjahr 495 Millionen nach 643 Millionen Euro. Im vierten Quartal lag es bei 159 nach 305 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr will die Bank die Erträge in den beiden Kundensegmenten steigern. Die Kosten sollen auf 7,0 Milliarden Euro beschränkt werden. Zudem strebt die Commerzbank an, die Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2018 wieder aufzunehmen.

