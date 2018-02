FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach einem heftigen Einbruch zur Wochenmittag vorerst nicht erholt und sind weiter leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 65,47 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im März fiel um 14 Cent auf 61,65 Dollar.

Am Mittwochnachmittag hatten Berichte über rekordhohe Fördermengen an Rohöl in den USA eine Talfahrt der Ölpreise ausgelöst. In kurzer Zeit waren die Notierungen für US-Öl und Nordsee-Öl in der Spitze um jeweils rund vier Prozent eingebrochen. In der vergangenen Woche hatte die Ölproduktion in der größten Volkswirtschaft der Welt erstmals die Marke von durchschnittlich 10 Millionen Barrel pro Tag geknackt und ein neues Rekordhoch bei 10,25 Millionen Barrel erreicht.

Die Ölförderung in den USA steht derzeit stark im Fokus der Anleger am Ölmarkt. Seit geraumer Zeit legt die Zahl der Bohrlöcher zu. Dies sorgt für einen immer stärkeren Anstieg der amerikanischen Ölproduktion, während die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) gemeinsam mit anderen wichtigen Förderländern wie Russland im Gegenzug versucht, das Angebot auf dem Weltmarkt durch eine Förderkürzung einzudämmen./jkr/jha/

