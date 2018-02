Von Nathan Allen

ZÜRICH (Dow Jones)--Die strategische Neuausrichtung hat den schweizerischen Technologiekonzern ABB im vierten Quartal belastet. Unterm Strich verdiente ABB von Oktober bis Dezember nur noch 393 Millionen US-Dollar nach 425 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dennoch sollen die Aktionäre mit 0,78 Schweizer Franken eine um 2 Rappen höhere Dividende erhalten. Der Umsatz legte im Schlussquartal um 3 Prozent auf 9,28 Milliarden Dollar zu. Ende des Jahres hatte ABB Aufträge im Wert von 22,41 Milliarden Dollar in den Büchern nach 22,98 Milliarden Ende 2016.

Im Dezember hatte sich die ABB Ltd eine strategische Neuausrichtung in drei Divisionen verordnet. ABB verspricht sich davon eine höhere Wettbewerbsfähigkeit, eine stärkere Wachstumsorientierung und niedrigere Geschäftsrisiken.

Konkret hatte ABB in der Division Stromnetze die Gründung eines Joint Ventures mit SNC-Lavalin für Infrastruktur-Projekte für Umspannwerke unterzeichnet, an dem der Partner einen beherrschenden Anteil halten wird. Seine EPC-Aktivitäten (Engineering, Procurement, Construction) im Öl- und Gassektor will ABB in das Gemeinschaftsunternehmen mit der saudischen Arkad in der Division Industrieautomation einbringen. In der Division Robotik und Antriebe schließlich wickelt ABB sein Zug-Retrofitgeschäft im Bahnsektor ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2018 01:19 ET (06:19 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.