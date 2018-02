MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit hat im vergangenen Jahr stark vom Konzernumbau und einer besseren Lage der Wirtschaft in Italien profitiert. Nach einem Verlust von 12 Milliarden Euro im Jahr 2016 stand in den zwölf Monaten bis Ende Dezember ein Gewinn von fast 5,5 Milliarden Euro in den Büchern. Dabei profitierte die Bank aber unter anderem auch von dem Verkauf der Fondstochter Pioneer an den französischen Finanzkonzern Amundi.

Aber auch ohne Sondereffekte stieg das Ergebnis deutlich. Der bereinigte Gewinn kletterte um 186 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, wie die HVB-Mutter am Donnerstag in Mailand mitteilte. Haupttreiber dabei war vor allem die deutlich gesunkene Risikovorsorge für faule Kredite, die um mehr als ein Drittel gesunken ist. Aber auch die anderen Kosten gingen zurück und die Erträge zogen leicht an.

Erträge und Ergebnis fielen besser aus als die von der Bank befragten Analysten erwartet hatten. Die Aktionäre sollen nach einer Nullrunde zuletzt wieder eine Dividende bekommen. Diese fällt mit 32 Cent je Aktie etwas höher als erwartet aus. Insgesamt gehen so 700 Millionen Euro oder rund 20 Prozent des bereinigten Gewinns an die Aktionäre.

Vorstandschef Jean Pierre Mustier hatte im Dezember angekündigt, die Aktionäre mittelfristig wieder stärker am Gewinn beteiligen zu wollen. Sobald die Bank komplett neu aufgestellt und genügend Kapital im Haus habe, sollen 30 bis 50 Prozent des Gewinns als Dividende ausgeschüttet werden. Seit seinem Amtsantritt im Juli 2016 hat Mustier das Volumen fauler Kredite reduziert, Kosten gesenkt, die Strukturen vereinfacht und das Kapital erhöht./zb/jha/

ISIN IT0005239360

AXC0067 2018-02-08/08:03