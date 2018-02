Der deutsche Aktienmarkt steht am Donnerstag vor einem neuen Rückschlag. Banken und Broker erwarten den deutschen Leitindex zum Handelsstart 0,51 Prozent tiefer bei 12.526 Punkten. Am Mittwoch hatte das Börsenbarometer 1,6 Prozent auf 12.590 Zähler zugelegt. Zu Wochenbeginn hatte die Furcht vor stärker steigenden Zinsen in den USA für...

