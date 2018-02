Zum Handelsstart dürfte der Dax laut Börsianern nachgeben. Im Fokus der Anleger stehen am Donnerstag die Sitzung der Bank of England und die Bundesbank-Konferenz.

Der Dax dürfte laut Börsianern an diesem Donnerstag schwächer in den Handel starten. Am Mittwoch hatte er nach seinem jüngsten Kursrutsch 1,6 Prozent auf 12.590 Punkte zugelegt. Der Dow-Jones-Index schloss mit einem Abschlag von 0,1 Prozent knapp im Minus.

Zu Wochenbeginn hatte die Furcht vor stärker steigenden Zinsen in den USA für Turbulenzen an den Märkten gesorgt. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...