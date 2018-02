Luzern - Emmi hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017 dank einem starken zweiten Semester klar mehr umgesetzt als erwartet. Entgegen den Erwartungen wuchs der Milchverarbeiter dabei auch organisch leicht. Die Gewinnguidance für das Gesamtjahr wird bestätigt.

Der Konzernumsatz stieg im Berichtsjahr um 3,2% auf 3,36 Mrd CHF. Organisch, d.h. währungs- und akquisitionsbereinigt, entspricht dies einem Plus von 0,5% (H1 -1,3%). Die im August vom Unternehmen veröffentlichte Prognose (-1% bis 0%) wurde damit klar übertroffen, ebenso die Analysten-Schätzung (-0,7%).

Die Division Europa habe die Erwartungen übertroffen, während die Divisionen Schweiz und Americas innerhalb der Erwartungen geblieben seien, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Erfolgsfaktoren waren demnach u.a. das Käsegeschäft in den USA (Kuhmilch und Ziegenmilch), Caffè Latte (v.a. in der Schweiz, Grossbritannien und Spanien), die Desserts von Rachelli, ...

