Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Commerzbank hat das Jahr 2017 mit einem deutlichen Gewinnrückgang im Schlussquartal beendet. Allerdings fiel das Ergebnis sowohl auf Jahres- als auch auf Quartalssicht besser aus als von Analysten erwartet. Im laufenden Jahr will die Bank die Erträge in den beiden Kundensegmenten steigern. Die Kosten sollen auf 7,0 Milliarden Euro beschränkt werden. Zudem strebt die Commerzbank an, die Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2018 wieder aufzunehmen. Für das Gesamtjahr wurden folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG Gj Gj17 ggVj Gj17 ggVj Gj16 Erträge vor Risikovorsorge 9.163 -2,5% 9.062 -3,6% 9.399 Zinsüberschuss 4.201 +0,9% -- -- 4.165 Risikovorsorge 781 -13% 768 -15% 900 Provisionsüberschuss 3.178 -1,1% -- -- 3.212 Verwaltungsaufwand 7.079 -0,3% 7.049 -0,7% 7.100 Operatives Ergebnis 1.303 -7% 1.244 -11% 1.399 Ergebnis vor Steuern 495 -23% 437 -32% 643 Ergebnis nach Steuern/Dritten 156 -44% 127 -54% 279 Ergebnis je Aktie 0,12 -45% -- -- 0,22

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17/18 ggVj Zahl 3Q16/17 Auftragseingang 616 +6% 4 582 Umsatz 609 +0,2% 5 608 EBIT 30 -7% 5 32 Ergebnis nach Steuern -7,2 -- 4 18 Ergebnis je Aktie 0,00 -- 3 0,07

HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 1.223 +4% 3 1.178 EBIT 166 +1% 3 164 Erg nach Steuern/Dritten (Hafenlogistik) 94 +46% 3 64 Ergebnis je Aktie (Hafenlogistik) 1,17 +29% 3 0,91 Dividende je Aktie 0,71 +20% 3 0,59

Weitere Termine:

06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis

07:15 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt)

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 1Q

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 4Q

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 4Q

08:15 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis

11:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), BI-PK

12:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

22:10 US/Expedia Inc, Ergebnis 4Q

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- DE/Dermapharm Holding SE, Ende der Zeichnungsfrist

(Bekanntgabe Ausgabepreis)

- DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2017 Handelsbilanz Dez saisonbereinigt PROGNOSE: +21,0 Mrd Euro zuvor: +22,3 Mrd Euro Leistungsbilanz Dez nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +25,0 Mrd Euro zuvor: +25,4 Mrd Euro -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,50% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 231.000 zuvor: 230.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IE/Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 1,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2037 im Gesamtvolumen von 1 Mrd bis 1,25 Mrd EUR 11:30 PL/Auktion Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juli 2020 Auktion inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 im Gesamtvolumen von 3 bis 5 Mrd PLN

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.674,30 0,23 Nikkei-225 21.890,86 1,13 Schanghai-Composite 3.244,62 -1,95 DAX 12.590,43 1,60 DAX-Future 12.525,00 -0,91 XDAX 12.534,69 -0,91 MDAX 25.884,29 2,56 TecDAX 2.558,92 3,19 EuroStoxx50 3.454,52 1,76 Stoxx50 3.070,30 1,85 Dow-Jones 24.893,35 -0,08 S&P-500-Index 2.681,66 -0,50 Nasdaq-Comp. 7.051,98 -0,90 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,02% -49

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit fallenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Händler für die Eröffnung am Donnerstag. "Der späte Sell-Off im US-Geschäft drückt auf die Stimmung", sagt ein Händler. Er zeige, dass die Märkte noch nicht "sauber" seien. Anleger bauten nach wie vor Risiken in den Portfolios ab, wegen der vollzogenenen Wende in der Volatilität. "Trotzdem sollte der DAX nun Relative Stärke zeigen", sagt ein Händler. Gestützt werde er vom Dollar, der sich deutlich erholt hat und am Morgen weiter im Bereich der späten Mittwoch-Hochs notiert. Der Euro war da bis auf knapp 1,2250 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit fast 2 Wochen. "Das sollte vor allem die Zykliker stützen, unter anderem die Autowerte", sagt ein Händler. Im Blick stehen auch weiterhin die Renditen. "Ein weiterer schneller starker Anstieg wäre sicherlich negativ", sagt ein Händler. Eine langsame Normalisierung sollte der Aktienmarkt wegen des guten Konjunkturumfelds dagegen gut verkraften, meint er. Impulse dürften vor allem von der Berichtssaison ausgehen.

Rückblick: Im Handel war von Stabilisierungsansätzen nach den Turbulenzen der jüngsten Tage die Rede. Dabei half ein im Tagesverlauf immer schwächerer Euro. Die Einigung zwischen CDU/CSU und SPD auf eine neue Große Koalition in Deutschland ließ die Aktienmärkte hingegen weitgehend kalt. Bei Einzelwerten machten Quartalszahlen die Kurse. Glaxosmithkline stiegen um 3,4 Prozent. Laut Analysten lagen Umsatz und Gewinn etwas über den Erwartungen. Für Erleichterung habe die bestätigte Dividende gesorgt. Abschreibungen in Russland von 4,8 Milliarden Kronen überschatteten nach Einschätzung von Liberum die Geschäftszahlen von Carlsberg. Die Aktie verlor 3,6 Prozent. Bei Sanofi wurde die Ertragsseite bemängelt. Die operative Marge litt unter anderem unter höheren Betriebskosten. Die Aktie verlor 1,2 Prozent. Rio Tinto sei ein eindrucksvolles Geschäftsjahr 2017 gelungen, lobte Macquarie. Der Kurs gewann 0,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen gewannen Osram 4,7 Prozent. Deutsche Börse stiegen um 4,1 Prozent. Hannover Rück übertraf die Prognose für das Konzernergebnis 2017 und zeigte sich mit der Vertragserneuerung zum 1. Januar sehr zufrieden. Die Aktie schloss 2,2 Prozent fester. Unter anderem dank einer besseren Entwicklung in der Rückversicherung schnitt Talanx etwas besser ab als geplant, der Kurs gewann 3,2 Prozent. Delivery Hero legten um 4,9 Prozent zu. Umsatz, Auftragseingang und Ausblick überzeugten. Der massive Anstieg der Volatilität am Aktienmarkt sein eine gute Nachricht für den Börsenbetreiber, hieß es. Deutsche Bank verloren 0,4 Prozent. Mainfirst hatte die Aktie auf "Underperformer" gesenkt. Adidas stiegen nach einer Hochstufung durch Mainfirst um 5,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Airbus reagierten nicht auf die Meldung, wonach das Militärflugzeug A400M den Flugzeugbauer einmal mehr teuerer zu stehen kommen werde. "Das kann ja morgen noch kommen", meinte ein Marktteilnehmer zur ausgebliebene Kursreaktion. Bayer wurden gegen einen schwächeren Gesamtmarkt 0,1 Prozent höher gestellt. Der Konzern hat auf dem Weg zur umstrittenen Übernahme von Monsanto edie Zustimmung der brasilianischen Wettbewerbshüter erhalten. Shop Apotheke, die im Xetra-Handel um über 24 Prozent eingebrochen waren, nachdem im Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen CDU/CSU und SPD ein Versandhandelsverbot mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln aufgenommen worden war, erholten sich leicht um 1,8 Prozent. Das Unternehmen kündigte nach Xetra-Schluss Widerstand gegen das geplante Verbot an.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 08, 2018 01:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.