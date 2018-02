DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Commerzbank hat das Jahr 2017 mit einem deutlichen Gewinnrückgang im Schlussquartal beendet. Allerdings fiel das Ergebnis sowohl auf Jahres- als auch auf Quartalssicht besser aus als von Analysten erwartet. Im laufenden Jahr will die Bank die Erträge in den beiden Kundensegmenten steigern. Die Kosten sollen auf 7,0 Milliarden Euro beschränkt werden. Zudem strebt die Commerzbank an, die Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2018 wieder aufzunehmen. Für das Gesamtjahr wurden folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG Gj Gj17 ggVj Gj17 ggVj Gj16 Erträge vor Risikovorsorge 9.163 -2,5% 9.062 -3,6% 9.399 Zinsüberschuss 4.201 +0,9% -- -- 4.165 Risikovorsorge 781 -13% 768 -15% 900 Provisionsüberschuss 3.178 -1,1% -- -- 3.212 Verwaltungsaufwand 7.079 -0,3% 7.049 -0,7% 7.100 Operatives Ergebnis 1.303 -7% 1.244 -11% 1.399 Ergebnis vor Steuern 495 -23% 437 -32% 643 Ergebnis nach Steuern/Dritten 156 -44% 127 -54% 279 Ergebnis je Aktie 0,12 -45% -- -- 0,22

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17/18 ggVj Zahl 3Q16/17 Auftragseingang 616 +6% 4 582 Umsatz 609 +0,2% 5 608 EBIT 30 -7% 5 32 Ergebnis nach Steuern -7,2 -- 4 18 Ergebnis je Aktie 0,00 -- 3 0,07

HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 1.223 +4% 3 1.178 EBIT 166 +1% 3 164 Erg nach Steuern/Dritten (Hafenlogistik) 94 +46% 3 64 Ergebnis je Aktie (Hafenlogistik) 1,17 +29% 3 0,91 Dividende je Aktie 0,71 +20% 3 0,59

Weitere Termine:

06:45 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 4Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis

07:15 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt)

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 1Q

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 4Q

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 4Q

08:15 DE/Amadeus Fire AG, Jahresergebnis

11:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), BI-PK

12:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

22:10 US/Expedia Inc, Ergebnis 4Q

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- DE/Dermapharm Holding SE, Ende der Zeichnungsfrist

(Bekanntgabe Ausgabepreis)

- DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2017 Handelsbilanz Dez saisonbereinigt PROGNOSE: +21,0 Mrd Euro zuvor: +22,3 Mrd Euro Leistungsbilanz Dez nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +25,0 Mrd Euro zuvor: +25,4 Mrd Euro -GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,50% -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 231.000 zuvor: 230.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IE/Auktion 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 1,70-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2037 im Gesamtvolumen von 1 Mrd bis 1,25 Mrd EUR 11:30 PL/Auktion Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juli 2020 Auktion inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2023 Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 im Gesamtvolumen von 3 bis 5 Mrd PLN

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.674,30 0,23 Nikkei-225 21.890,86 1,13 Schanghai-Composite 3.244,62 -1,95 DAX 12.590,43 1,60 DAX-Future 12.525,00 -0,91 XDAX 12.534,69 -0,91 MDAX 25.884,29 2,56 TecDAX 2.558,92 3,19 EuroStoxx50 3.454,52 1,76 Stoxx50 3.070,30 1,85 Dow-Jones 24.893,35 -0,08 S&P-500-Index 2.681,66 -0,50 Nasdaq-Comp. 7.051,98 -0,90 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,02% -49

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit fallenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Händler für die Eröffnung am Donnerstag. "Der späte Sell-Off im US-Geschäft drückt auf die Stimmung", sagt ein Händler. Er zeige, dass die Märkte noch nicht "sauber" seien. Anleger bauten nach wie vor Risiken in den Portfolios ab, wegen der vollzogenenen Wende in der Volatilität. "Trotzdem sollte der DAX nun Relative Stärke zeigen", sagt ein Händler. Gestützt werde er vom Dollar, der sich deutlich erholt hat und am Morgen weiter im Bereich der späten Mittwoch-Hochs notiert. Der Euro war da bis auf knapp 1,2250 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit fast 2 Wochen. "Das sollte vor allem die Zykliker stützen, unter anderem die Autowerte", sagt ein Händler. Im Blick stehen auch weiterhin die Renditen. "Ein weiterer schneller starker Anstieg wäre sicherlich negativ", sagt ein Händler. Eine langsame Normalisierung sollte der Aktienmarkt wegen des guten Konjunkturumfelds dagegen gut verkraften, meint er. Impulse dürften vor allem von der Berichtssaison ausgehen.

Rückblick: Im Handel war von Stabilisierungsansätzen nach den Turbulenzen der jüngsten Tage die Rede. Dabei half ein im Tagesverlauf immer schwächerer Euro. Die Einigung zwischen CDU/CSU und SPD auf eine neue Große Koalition in Deutschland ließ die Aktienmärkte hingegen weitgehend kalt. Bei Einzelwerten machten Quartalszahlen die Kurse. Glaxosmithkline stiegen um 3,4 Prozent. Laut Analysten lagen Umsatz und Gewinn etwas über den Erwartungen. Für Erleichterung habe die bestätigte Dividende gesorgt. Abschreibungen in Russland von 4,8 Milliarden Kronen überschatteten nach Einschätzung von Liberum die Geschäftszahlen von Carlsberg. Die Aktie verlor 3,6 Prozent. Bei Sanofi wurde die Ertragsseite bemängelt. Die operative Marge litt unter anderem unter höheren Betriebskosten. Die Aktie verlor 1,2 Prozent. Rio Tinto sei ein eindrucksvolles Geschäftsjahr 2017 gelungen, lobte Macquarie. Der Kurs gewann 0,9 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen gewannen Osram 4,7 Prozent. Deutsche Börse stiegen um 4,1 Prozent. Hannover Rück übertraf die Prognose für das Konzernergebnis 2017 und zeigte sich mit der Vertragserneuerung zum 1. Januar sehr zufrieden. Die Aktie schloss 2,2 Prozent fester. Unter anderem dank einer besseren Entwicklung in der Rückversicherung schnitt Talanx etwas besser ab als geplant, der Kurs gewann 3,2 Prozent. Delivery Hero legten um 4,9 Prozent zu. Umsatz, Auftragseingang und Ausblick überzeugten. Der massive Anstieg der Volatilität am Aktienmarkt sein eine gute Nachricht für den Börsenbetreiber, hieß es. Deutsche Bank verloren 0,4 Prozent. Mainfirst hatte die Aktie auf "Underperformer" gesenkt. Adidas stiegen nach einer Hochstufung durch Mainfirst um 5,3 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Airbus reagierten nicht auf die Meldung, wonach das Militärflugzeug A400M den Flugzeugbauer einmal mehr teuerer zu stehen kommen werde. "Das kann ja morgen noch kommen", meinte ein Marktteilnehmer zur ausgebliebene Kursreaktion. Bayer wurden gegen einen schwächeren Gesamtmarkt 0,1 Prozent höher gestellt. Der Konzern hat auf dem Weg zur umstrittenen Übernahme von Monsanto edie Zustimmung der brasilianischen Wettbewerbshüter erhalten. Shop Apotheke, die im Xetra-Handel um über 24 Prozent eingebrochen waren, nachdem im Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen CDU/CSU und SPD ein Versandhandelsverbot mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln aufgenommen worden war, erholten sich leicht um 1,8 Prozent. Das Unternehmen kündigte nach Xetra-Schluss Widerstand gegen das geplante Verbot an.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Steigende Rentenrenditen verhinderten letztlich Gewinne, nachdem die US-Börsen lange Zeit im Plus gehandelt hatten. Die US-Börsen kehrten damit wieder zum bekannten Muster vor dem Crash vom Montag zurück. Aus dem Kreise der US-Notenbank kamen zur Zinsproblematik uneinheitliche Signale, die nicht zur Erhellung beitrugen. Steigende Inflationserwartungen beflügelten die Renditen als Vorgriff auf künftige Zinserhöhungen. Die Volatilität am Aktienmarkt erreichte derweil nicht mehr das Vortagesniveau. Disney fielen um 1,3 Prozent. Bereinigt fiel der Gewinn von Disney über den Markterwartungen aus, der Umsatz jedoch darunter. Snap schossen um über 47 Prozent nach oben, weil das Unternehmen nach einer Durststrecke wieder ein stärkeres Wachstum zeigte. Gilead Sciences kletterten um 3,0 Prozent. Der Pharmahersteller übertraf die Konsensschätzungen. Die Los Angeles Times wird von dem milliardenschweren Biotechnologie-Investor Patrick Soon-Shiong übernommen. Dieser kauft die Zeitung zusammen mit anderen Blättern vom US-Medienkonzern Tronc. Tronc schnellten um 19,1 Prozent in die Höhe. Hasbro hat den Rivalen Mattel zum ersten Mal seit beinahe einem Vierteljahrhundert wieder beim Umsatz übertroffen. Hasbro legten um 8,9 Prozent zu. Die Renditen zogen auf breiter Front an. Händler verwiesen auf die wieder gestiegene Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung im März. Zur Schwäche der Rentennotierungen trug aber auch die Politik bei, denn der US-Senat hat sich auf ein Haushaltsgesetz geeinigt, das in einigen Bereichen deutliche Mehrausgaben und eine Anhebung der Schuldenobergrenze vorsieht. Analysten warnten daher vor neuen Schulden.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17:39 Uhr EUR/USD 1,2273 +0,2% 1,2253 1,2281 EUR/JPY 134,59 +0,4% 134,02 134,41 EUR/CHF 1,1588 +0,2% 1,1561 1,1583 GBP/EUR 1,1329 +0,0% 1,1321 1,1302 USD/JPY 109,67 +0,3% 109,38 109,43 GBP/USD 1,3905 +0,2% 1,3872 1,3883 Bitcoin BTC/USD 7.883,32 +0,5% 7.845,06 7.967,18

Die wieder höher eingeschätzte Wahrscheinlichkeit auf eine Erhöhung der US-Zinsen im März beflügelte den US-Dollar. Er erholte sich aber auch dank der Fortschritte bei den Verhandlungen über einen US-Haushalt und die Anhebung der Schuldengrenze. Der ICE-Dollarindex kletterte um 0,8 Prozent. Der Euro fiel auf 1,2263 Dollar nach Wechselkursen um 1,2380 am Vorabend.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,65 61,79 -0,2% -0,14 +2,0% Brent/ICE 65,49 65,51 -0,0% -0,02 -1,1%

Die Ölpreise gerieten mit dem Anziehen des Dollar und der Bekanntgabe der US-Vorratsdaten unter Abgabedruck und sanken auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Die Rohöllagerbestände hatten in der Woche zum 2. Februar zugelegt. Bei den zuvor separat ermittelten Daten des Branchenverbands API war dagegen ein Lagerabbau registriert worden. Zudem zeigten die Regierungsdaten weiter steigende US-Fördermengen. WTI verbilligte sich um 2,5 Prozent auf 61,79 Dollar, für Brent ging es um 2,0 Prozent auf 65,51 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.311,85 1.318,47 -0,5% -6,62 +0,7% Silber (Spot) 16,32 16,38 -0,3% -0,06 -3,6% Platin (Spot) 978,50 980,55 -0,2% -2,05 +5,3% Kupfer-Future 3,11 3,09 +0,7% +0,02 -5,8%

Der festere Dollar und die Zinserhöhungsspekulationen drückten den Goldpreis um 0,7 Prozent auf 1.315 Dollar. Zum Settlement sank die Feinunze auf ein Einmonatstief.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Außenwirtschaft ist besser als erwartet in das neue Jahr gestartet. Die chinesischen Exporte stiegen im Januar den elften Monat in Folge. Die Ausfuhren legten gegenüber Januar 2017 um 11,1 Prozent zu und damit stärker, als Ökonomen mit im Mittel 10,2 Prozent erwartet hatten.

KONJUNKTUR GROSSBRITANNIEN

Der RICS-Hauspreisindex lag im Januar bei einem Wert von +8. Erwartet worden waren +6.

POLITIK DEUTSCHLAND

SPD-Chef Martin Schulz hat offiziell seinen Rücktritt vom Parteiamt angekündigt. Als Nachfolgerin schlage er SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles vor, erklärte Schulz. Gleichzeitig kündigte er an, dass er Außenminister werde.

KOALITIONSVERTRAG

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles geht von einer Zustimmung ihrer Partei zum ausgehandelten Koalitionsvertrag aus.

NORDKOREA/USA

Nordkorea hat Spekulationen über ein mögliches Treffen mit US-Vertretern bei den Olympischen Winterspielen eine Absage erteilt.

ABB

Die strategische Neuausrichtung hat den Technologiekonzern im vierten Quartal belastet. Unterm Strich verdiente ABB von Oktober bis Dezember nur noch 393 Millionen US-Dollar nach 425 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dennoch sollen die Aktionäre mit 0,78 Franken eine um 2 Rappen höhere Dividende erhalten. Der Umsatz legte im Schlussquartal um 3 Prozent auf 9,28 Milliarden Dollar zu. Im Dezember hatte sich ABB eine strategische Neuausrichtung in drei Divisionen verordnet. ABB verspricht sich davon eine höhere Wettbewerbsfähigkeit, eine stärkere Wachstumsorientierung und niedrigere Geschäftsrisiken.

AIRBUS

Das Militärflugzeug A400M kommt Airbus einmal mehr teuer zu stehen. Mit wichtigen Kunden sei eine Vereinbarung zur Restrukturierung des Programms getroffen worden und dies gehe mit hohen Kosten einher, warnte Airbus.

BAYER

Trotz der abermaligen Verlängerung der Prüffrist seitens der EU bleibt Bayer-Chef Werner Baumann bei seiner Überzeugung, die Übernahme von Monsanto in diesem Frühjahr abschließen zu können. Bayer erhielt derweil aus Brasilien die Genehmigung der Wettbewerbshüter für das 63,5 Milliarden Dollar schwere Fusionsvorhaben.

DEUTSCHE POST

Die zweitägigen Tarifverhandlungen für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Post AG sind in der zweiten Runde ohne einen Durchbruch vertagt worden.

VOLKSWAGEN

Das Aufsichtsrats-Präsidium hat sich in der Aufklärung der Tierversuche mit Affen an Abgasen einen Zwischenbericht vom Vorstand geben lassen. Die Untersuchungen liefen unter Hochdruck, teilte das Unternehmen mit.

WACKER CHEMIE

Bei Wacker Chemie lief es im vergangenen Jahr dank reger Nachfrage in der Chemie sowie im Geschäft mit Polysilicium rund. Der Münchener Konzern hat seine zwei Mal höher gesteckten Ziele geschafft.

KAUFHOF/KARSTADT

HBC behält sein deutsches Geschäft, das vor allem durch die Kaufhauskette Galeria Kaufhof bekannt ist. HBC habe von der Signa Holding ein Übernahmeangebot für das Geschäft inklusive der Immobilien erhalten. HBC habe dieses jedoch zurückgewiesen.

BREMER KREDITBANK/OLDENBURGISCHE LANDESBANK

Die Bremer Kreditbank AG hält nun mehr als 95 Prozent des Grundkapitals an der Oldenburgischen Landesbank und plant einen Squeeze-Out der übrigen Aktionäre, um die Struktur zu vereinfachen.

SWISS RE

Der japanische Technologiekonzern Softbank steht vor einem milliardenschweren Einstieg bei der Swiss Re. Der Schweizer Rückversicherer bestätigte entsprechende Gespräche mit den Japanern über eine Minderheitsbeteiligung. Das Wall Street Journal hatte zuvor aus Kreisen über eine Minderheitsbeteiligung berichtet und nannte dabei ein Volumen von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr. Es gehe um die Übernahme von bis zu einem Drittel der Swiss-Re-Aktien.

VINCI

rechnet nach einem deutlichen Gewinn- und Umsatzwachstum im vergangenen Jahr auch 2018 mit einer Expansion. 2017 stieg der Nettogewinn um 9,7 Prozent.

VOLVO

hat im vergangenen Jahr dank steigender Absatzzahlen in China weltweit so viele Autos verkauft wie noch nie. Die Tochter der chinesischen Zhejiang Geely Holding verkaufte 571.577 Fahrzeuge, ein Anstieg um 7 Prozent. In China legten die Verkaufszahlen um 25,8 Prozent zu. Volvo berichtete, die Einnahmen seien 2017 auf 210,9 Milliarden Kronen gestiegen, umgerechnet gut 21 Milliarden Euro, und fast 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis legte um 28 Prozent auf 14,06 Milliarden Kronen zu. Die Marge stieg auf 6,7 von 6,1 Prozent.

ZURICH INSURANCE

hat im vergangenen Jahr wegen der Kosten für die Wirbelstürme und Restrukturierung zwar weniger verdient als im Vorjahr, aber dennoch die Dividende um 6 Prozent aufgestockt.

