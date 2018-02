NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Osram aufgrund des schwachen US-Dollar von 105 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Peter Reilly rechnet nach den jüngsten Geschäftszahlen weiter damit, dass das Wachstum des Beleuchtungskonzerns Fahrt aufnimmt. Die jüngste Kursschwäche biete eine gute Einstiegschance, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/tih

Datum der Analyse: 08.02.2018

ISIN DE000LED4000

AXC0072 2018-02-08/08:16