er trat ab 1995 die Nachfolge des Kleintransporters Mercedes-Benz T1 an und wurde gleich im selben Jahr zum "Van of the Year" gekrönt. Der ikonische Mercedes-Benz-Sprinter ist ein Bestseller und gab einer ganzen Fahrzeugklasse den Namen.

Dritte Sprinter-Generation feiert Weltpremiere in Duisburg

Wie der Stuttgarter Autobauer am Dienstag mitteilte, feierte nun die heißersehnte dritte Generation des Kleintransporters ihre Weltpremiere im neuen Logistikzentrum der ... (Marco Schnepf)

