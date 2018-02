WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Exportwirtschaft hat das Jahr 2017 überraschend stark abgeschlossen. Im Dezember seien die Ausfuhren im Monatsvergleich um 0,3 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Analysten hatten hingegen im Mittel mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet. Im November waren die Exporte um 4,1 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit Ende 2014 nicht mehr.

Auch bei den Einfuhren meldeten die Statistiker einen Zuwachs und überraschten die Experten ebenfalls. Die Importe seien im Dezember um 1,4 Prozent höher ausgefallen als im Monat zuvor, hieß es weiter. Experten hatten dagegen einen Rückgang um 0,7 Prozent erwartet.

Die Entwicklung sorgte für einen Rückgang beim Überschuss in der Handelsbilanz. Unterm Strich sank der Überschuss von 23,7 Milliarden Euro im November auf nur noch 18,2 Milliarden Euro im Dezember. Analysten hatten mit einem Plus von 21,0 Milliarden gerechnet. Der Überschuss in der Leistungsbilanz lag laut Destatis bei 27,8 Milliarden Euro nach 25,4 Milliarden im November./jkr/zb

