Von Pietro Lombardi

MAILAND (Dow Jones)--Die italienische Großbank Unicredit hat im vierten Quartal 2017 so gut abgeschnitten wie schon lange nicht mehr. Die Unicredit SpA verdiente von Oktober bis Dezember unterm Strich 801 Millionen Euro, nachdem im vierten Quartal 2016 wegen umfangreicher Restrukturierungsmaßnahmen noch ein Verlust von 13,56 Milliarden Euro angefallen war. Damals hatte Unicredit auch rund 9,6 Milliarden Euro für faule Kredite zurückgestellt. Im Schlussquartal 2017 summierten sich die Rückstellungen für notleidende Kredite noch auf 772 Millionen Euro.

Zuwächse bei den Nettozinseinnahmen und den Provisionseinnahmen ließen die Gesamteinnahmen um fast 10 Prozent auf 4,84 Milliarden Euro klettern. Mit einem Nettogewinn von 801 Millionen Euro sei das vierte Quartal 2017 das beste vierte Quartal seit einem Jahrzehnt gewesen, sagte Konzernchef Jean Pierre Mustier. Beim Restrukturierungsprogramm Transform 2019 liege Unicredit über Plan.

Die harte Kernkapitalquote unter vollständiger Anwendung des Regelwerks Basel 3 lag Ende Dezember bei 13,6 Prozent nach 13,81 Prozent vor einem Jahr. Ihr RoTE-Ziel (Return on Tangible Equity) von über 9 Prozent für 2019 bekräftigte die Bank. Für das vergangene Jahr will sie eine Bardividende von 0,32 Euro je Aktie zahlen, was einer Ausschüttungsquote von 20 Prozent entsprechen würde.

February 08, 2018 01:51 ET (06:51 GMT)

