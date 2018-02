NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni ist dank des Booms der europäischen Autoindustrie gut durch das Jahr 2017 gekommen. "Leoni ist 2017 wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt", sagte Leoni-Chef Karl Gadesmann am Donnerstag laut Mitteilung in Nürnberg. Die eigenen Umsatz- und Ergebnisziele seien übertroffen worden.

Nach ersten Berechnungen legte der Umsatz im vergangenen Jahr um 11 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schnellte auf 225 Millionen Euro in die Höhe, nachdem im Vorjahr 78 Millionen Euro verdient worden waren. Dabei hatte Leoni von Verkäufen und einer Versicherungsentschädigung in 2017 profitiert. Das 2016-Ergebnis war zudem von Restrukturierungskosten und einem Betrugsschaden belastet worden.

Einen großen Anteil an der Entwicklung hatte das vierte Quartal. Die Nachfrage nach Produkten, Systemen und Dienstleistungen habe sich mit steigender Tendenz entwickelt, hieß es. Die Prognosen der meisten Analysten konnte Leoni überrunden. Die vollständige Bilanz will das Unternehmen am 20. März vorlegen. Dann soll es auch einen Ausblick auf 2018 geben./she/jha/

ISIN DE0005408884

