TAGESTHEMA

Im Ringen um die Abwendung einer erneuten Haushaltssperre für die US-Bundesbehörden sind Fortschritte erzielt worden. Die Spitzen der Republikaner und Demokraten im Senat vereinbarten ein Haushaltsgesetz, das für zwei Jahre gelten soll. Allerdings wird noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses zu dem Deal benötigt, die als keineswegs gesichert gilt. Die Verhandlungen standen unter enormem Zeitdruck. Denn ohne eine von beiden Kongresskammern beschlossene Lösung droht ab Donnerstag um Mitternacht (Ortszeit) eine erneute Haushaltssperre, welche die Bundesbehörden weitgehend lahmlegen würde. Ein solcher "Shutdown" war bereits Ende Januar über drei Tage hinweg in Kraft. Der Kompromiss sieht laut New York Times vor, dass die Bundesbehörden über die zwei Jahre hinweg bis zu 300 Milliarden Dollar (245 Milliarden Euro) zusätzlich ausgeben dürfen. Allein die Verteidigungsausgaben sollen um rund 160 Milliarden Dollar aufgestockt werden dürfen. Der Kompromiss sieht vor, dass als erster Schritt ein sechswöchiger Übergangshaushalt verabschiedet wird. Dadurch soll die Zeit geschaffen werden, um die zweijährige Haushaltsvereinbarung als Gesetzestext zu formulieren und von beiden Kongresskammern verabschieden zu lassen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

22:10 US/Expedia Inc, Ergebnis 4Q

22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 231.000 zuvor: 230.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.671,00 +0,10% Nikkei-225 21.890,86 +1,13% Hang-Seng-Index 30.436,06 +0,37% Kospi 2.407,62 +0,46% Shanghai-Composite 3.262,88 -1,40% S&P/ASX 200 5.890,70 +0,24%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Nach dem am Mittwoch weitgehend in sich zusammengefallenen Versuch einer Erholung, versuchen es die Börsen in Ostasien am Donnerstag erneut. An den meisten Handelsplätzen legen die Indizes aber nur leicht zu, auch weil es an den US-Börsen im späten Geschäft am Mittwoch nach unten gegangen war. In Schanghai fallen die Kurse dagegen deutlich. Schanghai habe als eine der wenigen Börsen in der bisherigen Jahresbilanz noch ein Plus aufgewiesen, heißt es dazu. Marktteilnehmer sprechen von einer Fortsetzung der zuletzt deutlich gestiegenen Volatilität. Die Akteure beschäftigten sich dabei gedanklich noch mit dem jüngsten Ausverkauf und was dahinter stecke. Für Wynn Macau, die am Vortag noch ausgesetzt waren, geht es in Hongkong um 6,0 Prozent nach oben. Hier stütze der Rücktritt von Steve Wynn. Dem Gründer der Muttergesellschaft Wynn Resorts wird sexuelle Belästigung vorgeworfen.

US-NACHBÖRSE

Nach einem volatilen Verlauf gaben Tesla nach der Vorlage der Quartalszahlen um 0,4 Prozent nach. Auch beim Kurs des Videospieleentwicklers Zynga tat sich wenig. Er stieg um 0,5 Prozent, nachdem Zynga erstmals seit 2010 wieder einen Nettogewinn einfahren konnte. Take-Two Interactive Software übertraf mit seinem Gewinn im dritten Quartal zwar die Erwartungen, verfehlte sie aber beim Umsatz. Take-Two gaben auf Nasdaq.com um 4,9 Prozent nach. Zum Kursminus verwiesen Marktbeobachter darauf, dass die Aktie im vergangenen Jahr um fast 120 Prozent gestiegen sei. Einen Kurseinbruch um 20,5 Prozent erlebten iRobot. Der Roboterhersteller hatte gewinn- und umsatzseitig die Erwartungen enttäuscht. Für Yelp ging es um 10,8 Prozent nach unten. Das Unternehmen übertraf im vierten Quartal mit dem Umsatz zwar die Analystenerwartung knapp, verfehlte sie aber beim Gewinn. Außerdem kündigte Yelp wegen Investitionen in das Geschäft in seinem Ausblick einen Verlust an. Die Schnellrestaurantkette Yum China, die unter anderem Ketten wie KFC und Pizza Hut in China betreibt, wies für das vierte Quartal einen Verlust von 90 Millionen Dollar aus, maßgeblich verursacht durch eine Einmalbelastung im Zuge der US-Steuerreform. Bereinigt lag Yum mit Ergebnis und Umsatz etwa im Rahmen der Prognosen. Yum China gaben um 4,4 Prozent nach.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.893,35 -0,08 -19,42 0,70 S&P-500 2.681,66 -0,50 -13,48 0,30 Nasdaq-Comp. 7.051,98 -0,90 -63,90 2,15 Nasdaq-100 6.582,02 -1,26 -83,96 2,90 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,136 Mrd 1,444 Mrd Gewinner 1.555 2.183 Verlierer 1.435 850 unverändert 113 77

Etwas leichter - Steigende Rentenrenditen verhinderten letztlich Gewinne, nachdem die US-Börsen lange Zeit im Plus gehandelt hatten. Die US-Börsen kehrten damit wieder zum bekannten Muster vor dem Crash vom Montag zurück. Aus dem Kreise der US-Notenbank kamen zur Zinsproblematik uneinheitliche Signale, die nicht zur Erhellung beitrugen. Steigende Inflationserwartungen beflügelten die Renditen als Vorgriff auf künftige Zinserhöhungen. Die Volatilität am Aktienmarkt erreichte derweil nicht mehr das Vortagesniveau. Disney fielen um 1,3 Prozent. Bereinigt fiel der Gewinn von Disney über den Markterwartungen aus, der Umsatz jedoch darunter. Snap schossen um über 47 Prozent nach oben, weil das Unternehmen nach einer Durststrecke wieder ein stärkeres Wachstum zeigte. Gilead Sciences kletterten um 3,0 Prozent. Der Pharmahersteller übertraf die Konsensschätzungen. Die Los Angeles Times wird von dem milliardenschweren Biotechnologie-Investor Patrick Soon-Shiong übernommen. Dieser kauft die Zeitung zusammen mit anderen Blättern vom US-Medienkonzern Tronc. Tronc schnellten um 19,1 Prozent in die Höhe. Hasbro hat den Rivalen Mattel zum ersten Mal seit beinahe einem Vierteljahrhundert wieder beim Umsatz übertroffen. Hasbro legten um 8,9 Prozent zu.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,13 2,0 2,11 92,3 7 Jahre 2,74 2,9 2,71 49,5 10 Jahre 2,84 4,2 2,80 39,9

Die Renditen zogen auf breiter Front an. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten mit 2,84 Prozent und damit 4 Basispunkte höher als am Vortag. Die Rendite 30-jähriger Langläufer kletterte auf den höchsten Wert seit März 2017. Händler verwiesen auf die wieder gestiegene Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung im März. Diese war nach dem Crash am Montag zwischenzeitlich auf 80 Prozent gefallen, bewegte sich zuletzt aber wieder Richtung 100 Prozent. Zur Schwäche der Rentennotierungen trug aber auch die Politik bei, denn der Senat hat sich auf ein Haushaltsgesetz geeinigt, das in einigen Bereichen deutliche Mehrausgaben und eine Anhebung der Schuldenobergrenze vorsieht. Analysten warnten deshalb vor neuen Schulden und damit einem anziehenden Neuangebot am Rentenmarkt.

DEVISEN

EUR/USD 1,2283 +0,2% 1,2253 1,2365 +2,2% EUR/JPY 134,67 +0,5% 134,02 134,78 -0,5% EUR/GBP 0,8834 +0,0% 0,8833 0,8873 -0,6% GBP/USD 1,3907 +0,3% 1,3872 1,3934 +2,9% USD/JPY 109,62 +0,2% 109,38 108,99 -2,6% USD/KRW 1087,59 -0,3% 1090,64 1083,99 +1,9% USD/CNY 6,3356 +1,1% 6,2695 6,2598 -2,6% USD/CNH 6,3482 +0,5% 6,3197 6,2728 -2,6% USD/HKD 7,8190 +0,0% 7,8183 7,8196 +0,1% AUD/USD 0,7835 +0,3% 0,7812 0,7869 +0,2% NZD/USD 0,7212 -0,2% 0,7223 0,7306 +1,6% Bitcoin BTC/USD 8.142,31 3,79 7.845,06 7.840,64 -45,22

Die wieder höher eingeschätzte Wahrscheinlichkeit auf eine Erhöhung der US-Zinsen im März beflügelte den US-Dollar. Er erholte sich aber auch dank der Fortschritte bei den Verhandlungen über einen US-Haushalt und die Anhebung der Schuldengrenze. Der ICE-Dollarindex kletterte um 0,8 Prozent. Der Euro fiel auf 1,2263 Dollar nach Wechselkursen um 1,2380 am Vorabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,58 61,79 -0,3% -0,21 +1,9% Brent/ICE 65,41 65,51 -0,2% -0,10 -1,2%

Die Ölpreise gerieten mit dem Anziehen des Dollar und der Bekanntgabe der US-Vorratsdaten unter Abgabedruck und sanken auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Die Rohöllagerbestände hatten in der Woche zum 2. Februar zugelegt. Bei den zuvor separat ermittelten Daten des Branchenverbands API war dagegen ein Lagerabbau registriert worden. Zudem zeigten die Regierungsdaten weiter steigende US-Fördermengen. WTI verbilligte sich um 2,5 Prozent auf 61,79 Dollar, für Brent ging es um 2,0 Prozent auf 65,51 Dollar nach unten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.312,86 1.318,47 -0,4% -5,61 +0,8% Silber (Spot) 16,35 16,38 -0,1% -0,02 -3,4% Platin (Spot) 978,80 980,55 -0,2% -1,75 +5,3% Kupfer-Future 3,10 3,09 +0,2% +0,01 -6,2%

Der festere Dollar und die Zinserhöhungsspekulationen drückten den Goldpreis um 0,7 Prozent auf 1.315 Dollar. Zum Settlement sank die Feinunze auf ein Einmonatstief.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasiliansiche Notenbank hat den Leitzins SELIC auf 6,75 von 7,00 Prozent gesenkt.

GELPOLITIK USA

