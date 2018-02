Liebe Leser,

die Deutsche Telekom vertieft ein Pilotprojekt, um das schnelle Internet in Deutschland auszubauen: Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, werde der Pilot zum FTTH-Eigenausbau ausgeweitet. Als FTTH ("Fibre to the Home") bezeichnet man das Verlegen von Glasfaserkabeln direkt in die Wohnung des Teilnehmers.

Vorvermarktung gestartet

Wie die Telekom berichtete, sei die Vorvermarktung des Projekts bereits am Mittwoch in Hildburghausen (Thüringen), Markkleeberg (Sachsen) ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...